Il sistema sospeso FlyDeck, ideato da Pilosio, è stato selezionato per la riqualificazione della celebre Tower 5 di Times Square, a New York. Questa soluzione innovativa permette di superare l'utilizzo dei ponteggi tradizionali, grazie a un piano di lavoro di oltre 100 metri quadrati ancorato direttamente al soffitto della struttura. La Tower 5, icona architettonica situata tra la 41ª e la 42ª strada di Manhattan, si eleva per 32 piani, raggiungendo i 175 metri di altezza.

L'iniziativa di ristrutturazione è stata acquisita e gestita commercialmente da Sky Climber, distributore esclusivo del sistema FlyDeck per il Nord America, che ha operato in stretta collaborazione con Pilosio per gli aspetti tecnici e ingegneristici.

Questa sinergia ha reso possibile preservare il transito quotidiano di oltre cinquemila persone – tra manager, dipendenti e visitatori – assicurando la piena continuità delle cruciali attività economiche all'interno del prestigioso grattacielo.

Caratteristiche e impatto dell'intervento

Durante la fase di restauro, il sistema FlyDeck ha di fatto 'aumentato' temporaneamente i piani della Tower 5, portandoli a 33. Il progetto mira alla riqualificazione della monumentale hall d'ingresso, che rimane interamente accessibile. Ciò è stato reso possibile dalla creazione di un soppalco funzionale e confortevole, dove gli addetti possono operare in sicurezza. Per ottimizzare le condizioni di lavoro, sulle superfici operative è stato installato un pavimento in linoleum, garantendo il massimo comfort.

Questo approccio innovativo consente di proseguire le normali attività nella hall sottostante, mentre i lavori di restauro procedono indisturbati al piano superiore.

La soluzione implementata permette una netta separazione tra le aree operative e quelle di passaggio, elevando significativamente la sicurezza e la funzionalità dell'edificio per tutta la durata dell'intervento. Il sistema FlyDeck si conferma così una risposta innovativa e altamente efficace per le complesse esigenze di ristrutturazione di grandi strutture, come brillantemente dimostrato dal suo impiego nella Tower 5 di New York.

Sky Climber: il partner strategico

Con sede a Delaware, Ohio, Sky Climber è un'azienda leader, specializzata nella progettazione, ingegnerizzazione, produzione e installazione di sistemi certificati di accesso sospeso.

Fondata nel 1955, l'impresa opera su scala globale, fornendo soluzioni all'avanguardia per il lavoro in quota, con un'enfasi costante sulla sicurezza e l'affidabilità in molteplici settori industriali. Con un organico che varia tra 201 e 500 dipendenti, Sky Climber si distingue per la sua capacità di sviluppare soluzioni personalizzate, ideali per la movimentazione e l'esecuzione di lavori su strutture particolarmente complesse.

L'ampia offerta di Sky Climber include access solutions, servizi professionali per la sicurezza, rigging, fabbricazione, costruzione, ispezione e formazione, oltre a sistemi avanzati di ponteggi sospesi. La proficua collaborazione tra Sky Climber e Pilosio per il progetto della Tower 5 incarna un esemplare modello di sinergia tra competenze tecniche e commerciali, fondamentale nel dinamico settore delle ristrutturazioni di grandi complessi edilizi.