L'ultima novità di WhatsApp introduce la possibilità di effettuare chiamate vocali e video direttamente dalla versione Web, senza dover scaricare un'app desktop. La funzione è in fase di rollout per gli utenti iscritti al programma beta di WhatsApp Web e promette di portare l'esperienza di chiamata al pari delle app native su desktop e mobile.

WhatsApp Web: l'evoluzione delle funzionalità

Fino a poco tempo fa, WhatsApp Web consentiva esclusivamente l'invio di messaggi e la condivisione di media. L'aggiornamento attuale introduce icone dedicate per avviare chiamate vocali e video direttamente dalla finestra di chat, portando quasi tutte le funzionalità dell'app su piattaforma Web.

Rollout graduale: conversazioni individuali

La fase iniziale del rollout coinvolge principalmente le chat individuali, offrendo una soluzione rapida per chiamare direttamente dal browser. A breve dovrebbero arrivare anche le chiamate di gruppo, fino a 32 partecipanti, ma al momento sono per lo più riservate alla beta.

Funzionalità avanzate: crittografia e condivisione schermo

Le chiamate sono protette da crittografia end-to-end basata sul protocollo Signal, lo standard che già protegge messaggi e media su tutte le versioni di WhatsApp. Inoltre, è possibile condividere lo schermo durante le videochiamate, consentendo presentazioni o dimostrazioni direttamente dal browser.

Questo rappresenta un notevole vantaggio soprattutto per gli utenti Linux, che non hanno una versione desktop ufficiale dell'app WhatsApp.

Grazie a WhatsApp Web, ora possono chiamare senza dipendere dallo smartphone.

Stato attuale e prospettive future

Il rollout è attualmente limitato a utenti beta selezionati. Dalle discussioni online emerge che molti utenti stanno attivando la funzione attraverso il menu "Aiuto e feedback", selezionando l'opzione per entrare nella beta Web. Alcuni segnalano anche difficoltà comuni legate alla rete o all'autorizzazione di accesso a microfono e fotocamera, problemi tipici delle applicazioni Web.

A livello globale, si attendono prossimi aggiornamenti che abiliteranno le chiamate di gruppo, i link di invito, la gestione della sala d'attesa e una maggiore diffusione tra gli utenti non beta.

La transizione verso una versione Web più completa risponde alla domanda crescente di flessibilità d'uso e lavoro multi-dispositivo, soprattutto in contesti dove il telefono non è sempre disponibile.

Per Meta, è un passo verso un ecosistema omnicanale che integra smartphone, browser e app desktop.

WhatsApp Web ha dunque davanti a sé una trasformazione: da semplice estensione del mirroring mobile a un centro operativo per comunicazioni audio-visive. Questo segna un nuovo capitolo per l'ufficio, la didattica a distanza e le connessioni professionali. Il rollout è iniziato, ma il futuro promette una piattaforma definitiva per chiamare, presentare e collaborare, il tutto direttamente dal browser.