La startup tedesca QuantumDiamonds ha ottenuto sostegno dalla Commissione Europea. L'iniziativa è cruciale per rilanciare la produzione di semiconduttori in Europa, rafforzando il settore e riducendo le dipendenze globali nel mercato dei chip.

Sensori quantistici per l'ispezione dei chip

L'innovazione di QuantumDiamonds si basa sull'uso di sensori quantistici per l'ispezione dei semiconduttori. Questa tecnologia comprime la rilevazione dei difetti da settimane a due minuti, senza interrompere le linee di produzione. Le ispezioni tridimensionali sono efficaci per i chip multi-strato, essenziali per i data center AI.

Il CEO Kevin Berghoff ha evidenziato come ciò possa far risparmiare centinaia di milioni di dollari a fabbriche taiwanesi e coreane. L'investimento è rapido da recuperare, anche grazie al modello di abbonamento per supporto on-site e software analitico.

Sostegno europeo e l'European Chips Act

Il finanziamento di 76 milioni di euro dalla Commissione Europea, con fondi diretti da Germania e Baviera, sottolinea la rilevanza di questa iniziativa nelle politiche industriali europee. Il progetto IPF-ATEST di QuantumDiamonds rientra tra gli investimenti pre-selezionati per espandere le capacità tecnologiche, in linea con l'European Chips Act. Questa mossa dimostra come i sensori quantistici possano ridurre la dipendenza tecnologica e rafforzare la catena del valore nel continente.

Espansione globale e prospettive future

QuantumDiamonds sta espandendo la sua presenza internazionale, con operazioni commerciali a Taiwan e negli Stati Uniti. L'azienda prevede di raddoppiare il team di ingegneri a Monaco. Berghoff ha affermato che QuantumDiamonds svilupperà sistemi ad alto rendimento per controlli di qualità al 100% nelle fabbriche di semiconduttori. Questa strategia mira a consolidare la loro posizione di leader nelle ispezioni avanzate e a fungere da modello per altre startup europee.