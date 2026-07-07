X, la celebre piattaforma social, ha recentemente introdotto nuove funzionalità di editing video con l'obiettivo di incentivare i creatori a pubblicare contenuti originali, piuttosto che riproporre materiale altrui. Questa iniziativa mira a migliorare l'esperienza utente e a contrastare la diffusione di post duplicati.

Le nuove funzionalità di editing video di X

Queste nuove funzionalità, al momento disponibili esclusivamente nell'app per iOS, permettono di sovrapporre sottotitoli video in diverse lingue e di personalizzarne l'aspetto. Inoltre, sono stati implementati strumenti di "green screen" che consentono di utilizzare immagini dal rullino fotografico o da altri post di X come sfondi personalizzati.

L'aggiornamento, annunciato da Nikita Bier, capo prodotto di X, rappresenta un passo per distinguersi da piattaforme come TikTok, Meta e YouTube, che vantano già ecosistemi consolidati per i creatori.

X: sfide tra contenuti riciclati e tutela dei creatori

Nonostante l'editor video, X fatica a motivare i creatori a un uso esclusivo, data la maggiore attrattiva di incentivi e pagamenti offerti dai competitor. Una criticità è la mancanza di strumenti integrati per segnalare e agire contro il furto di contenuti. A differenza di Meta, che offre soluzioni per bloccare la visibilità o aggiungere link di attribuzione per la monetizzazione, le protezioni di X sono ancora limitate.

La lotta incessante contro bot e spam

Un ostacolo significativo è la presenza massiccia di bot, che gonfiano artificialmente le visualizzazioni e diffondono contenuti senza autorizzazione. Nikita Bier ha evidenziato il costante impegno della piattaforma nel sospendere un elevato numero di bot ogni minuto, sottolineando la gravità del problema per l'integrità dell'ecosistema di X.

La strategia futura di X per i video

L'impegno di X nel settore video si concretizza con il lancio di "Live Studio", nuove partnership per contenuti originali e modifiche alla monetizzazione che privilegiano l'esclusività. Resta da capire se queste innovazioni basteranno a persuadere i creatori affermati ad abbandonare strumenti di editing dedicati e piattaforme concorrenti.

Sebbene le nuove funzionalità amplino le opportunità, il percorso per elevare X a leader nell'ecosistema del video editing è ancora lungo. I futuri sviluppi, inclusa l'implementazione per Android, saranno cruciali per il successo di queste strategie.