Le preoccupazioni sull'infrastruttura di ricarica pubblica sono state a lungo un ostacolo all'adozione dei veicoli elettrici. Tuttavia, recenti evidenze suggeriscono un significativo miglioramento sia nella disponibilità che nell'affidabilità dei punti di ricarica, trasformando l'esperienza di viaggio per i possessori di EV.

Il road trip che ha cambiato prospettiva

Un recente viaggio di oltre 600 miglia, nel 2026 con un'Audi e-tron, ha dimostrato un chiaro progresso. L'esperienza, descritta come quasi priva di inconvenienti, contrasta nettamente con un simile percorso effettuato solo tre anni prima, problematico per caricabatterie guasti e supporto clienti inefficiente.

Il successo del viaggio del 2026 è stato facilitato dall'uso di strumenti avanzati come A Better Route Planner (ABRP), che ha ottimizzato le soste considerando fattori come il veicolo, il vento, la temperatura e la degradazione della batteria. Le tappe hanno incluso una fermata presso un caricabatterie Rivian in New Hampshire: sei colonnine da 300 kW perfettamente funzionanti, senza code e con pagamento semplice tramite carta. Una sosta vicino a Montreal, non strettamente necessaria, ha permesso una pausa e ha richiesto solo il download di un'app per un problema al lettore di carte.

Ogni sessione di ricarica è durata circa 20 minuti, permettendo di combinare la ricarica con pranzi o brevi pause, eliminando l'attesa.

Il tempo complessivo dedicato alla ricarica è stato paragonabile a quello impiegato per il controllo di frontiera al ritorno, evidenziando l'efficienza raggiunta.

Numeri e affidabilità in crescita

Le infrastrutture di ricarica rapida DC negli Stati Uniti hanno subito una trasformazione radicale. Nel 2023, circa 32.000 caricabatterie rapidi erano spesso esclusivi per Tesla. Oggi, il numero totale di questi caricabatterie è più che raddoppiato, e l'accesso alla rete Tesla è stato ampiamente esteso, contribuendo a una maggiore disponibilità per tutti i marchi.

Anche l'affidabilità ha registrato un miglioramento significativo. Un importante indice di settore ha rilevato un aumento delle sessioni di ricarica riuscite da circa l'85% nel 2023 a oltre il 95% nella prima metà del 2026.

Sebbene Tesla mantenga una posizione dominante, la crescita e il miglioramento delle altre reti hanno contribuito in modo sostanziale a elevare l'esperienza di ricarica complessiva.

Sfide residue e prospettive future

Nonostante questi progressi, altre esperienze di viaggio, come un lungo percorso di 1.900 miglia, indicano che la ricarica dei veicoli elettrici presenta ancora delle sfide. Criticità includono l'uso di adattatori per Supercharger Tesla (per non-Tesla) e cavi talvolta insufficienti. Si aggiunge la necessità di scaricare molteplici app e configurare pagamenti per diverse reti, rendendo l'esperienza meno fluida del rifornimento tradizionale.

Tuttavia, anche in queste situazioni, l'esperienza di viaggio è percepita come migliorata, con le sessioni di ricarica che offrono opportunità per pause e relax.

L'industria sta lavorando per integrare più reti nelle app dei veicoli, mirando a semplificare ulteriormente il processo.

Il miglioramento della rete di ricarica è un fattore cruciale per superare l'ansia da ricarica e stimolare una maggiore adozione dei veicoli elettrici. La riduzione dei guasti e la rapidità nelle riparazioni, insieme alla continua espansione delle stazioni, stanno costruendo una maggiore fiducia nei consumatori. Sebbene una ricarica totalmente senza interruzioni sia ancora un obiettivo, il trend attuale è decisamente positivo, suggerendo un futuro più agevole per i viaggi in EV.