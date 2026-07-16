Non ci sono soltanto acquisti nei piani delle grandi di Serie A. In questa fase del mercato, infatti, molte strategie passano anche dalle cessioni, dai rinnovi contrattuali e dalla capacità di anticipare la concorrenza sui giovani più promettenti. La Juventus è chiamata a risolvere uno dei dossier più delicati della propria rosa, l'Inter deve affrontare una trattativa importante con Federico Dimarco, mentre il Napoli prova ad accelerare per Costantino Favasuli, consapevole di non essere l'unico club interessato al talento del Catanzaro.

Koopmeiners verso l'addio: la Juventus vuole evitare la minusvalenza

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la cessione di Teun Koopmeiners rappresenterebbe una delle priorità della Juventus in questa finestra estiva. Il centrocampista olandese non rientrerebbe infatti nei piani di Luciano Spalletti e avrebbe perso anche la fiducia della dirigenza bianconera dopo due stagioni ben al di sotto delle aspettative. Arrivato nell'estate del 2024 per circa 60 milioni di euro, Koopmeiners non è mai riuscito a garantire il rendimento che aveva convinto la Juventus a investire una cifra così importante. Proprio per questo motivo la società sarebbe pronta ad ascoltare offerte, ma con un limite ben preciso: il giocatore non dovrebbe partire per meno di 32 milioni di euro, soglia ritenuta indispensabile per evitare una minusvalenza a bilancio.

Una cessione che consentirebbe ai bianconeri di alleggerire il monte ingaggi e, allo stesso tempo, di finanziare nuovi investimenti richiesti da Spalletti.

Dimarco tratta il rinnovo, Favasuli infiamma il mercato italiano

Anche in casa Inter tiene banco una situazione contrattuale tutt'altro che definita. Il rinnovo di Federico Dimarco, infatti, sarebbe attualmente in una fase di stallo. Alla base della frenata ci sarebbero motivazioni economiche: l'esterno nerazzurro percepisce oggi circa 4 milioni di euro a stagione e vorrebbe avvicinarsi agli stipendi di alcuni dei principali leader della squadra, come Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, chiedendo un adeguamento intorno ai 6 milioni.

Nel frattempo il Napoli continua a muoversi sul mercato dei giovani.

Secondo quanto riferito dal giornalista Rai Marco Conterio, il club partenopeo sarebbe in pole position per Costantino Favasuli, esterno del Catanzaro valutato circa 10 milioni di euro. Gli azzurri, però, dovranno fare i conti con una concorrenza sempre più folta. Negli ultimi giorni avrebbero infatti effettuato sondaggi concreti anche la Fiorentina, che conserva il 50% sulla futura rivendita del giocatore, oltre a Cagliari, Torino e Roma, tutte interessate a uno dei prospetti più seguiti del panorama italiano.