Microsoft ha annunciato il licenziamento di circa 4.800 dipendenti (2,1% della forza lavoro globale), una decisione che solleva timori sull'impatto dell'intelligenza artificiale. I tagli colpiranno Xbox e le vendite commerciali, con 1.600 posizioni eliminate nel gaming.

Riorganizzazione e Ruolo dell'AI

Amy Coleman, direttore risorse umane, ha spiegato la riorganizzazione come risposta al panorama tecnologico in rapida trasformazione. Pur non rimpiazzando direttamente le posizioni con l'AI, Coleman ha evidenziato come stia cambiando metodi operativi e modelli di business, rendendo necessari adeguamenti per mantenere l'impatto sui clienti.

Il "Reset" di Xbox

Asha Sharma, CEO di Xbox, ha definito i cambiamenti una ristrutturazione significativa. Xbox affronta margini operativi inferiori e una crisi dell'hardware, imponendo un "reset". La transizione include la riorganizzazione di quattro studi: Compulsion Games e Double Fine Productions torneranno indipendenti; Ninja Theory e Undead Labs passeranno sotto nuova gestione con finanziamenti per i loro titoli popolari.

Strategia e Futuro Xbox

Il piano Xbox prevede una drastica semplificazione manageriale (da 14 a massimo cinque livelli). Helen Chiang sarà Chief Operating Officer con autorità su profitti e perdite. Questa ristrutturazione strategica mira a focalizzarsi su pilastri come Mojang e King (Minecraft e Candy Crush), abbandonando progetti creativi non redditizi.

Tali decisioni avvengono mentre l'industria del gaming è in contrazione, influenzata dalle opportunità dell'AI generativa.

Supporto Dipendenti

Microsoft cerca di trattenere i dipendenti tramite riqualificazione professionale e ricollocamento. Oltre 4.000 dipendenti sono stati ricollocati negli ultimi dodici mesi (500 nell'ultimo mese). Questo approccio bilancia i tagli con opportunità di crescita, mantenendo l'azienda competitiva.