Xteink sta catturando l'attenzione degli amanti dei libri e della tecnologia con il suo nuovo e-reader, l'Xteink X4 Pro. Questo dispositivo compatto promette di ridefinire l'esperienza di lettura grazie a significative innovazioni, frutto dei feedback raccolti dagli utenti delle versioni precedenti.

Un e-reader tascabile per ogni occasione

L'Xteink X4 Pro si distingue per la sua eccezionale portabilità e la capacità di essere magnetico, permettendo di agganciarlo comodamente al retro del telefono o di riporlo in tasca. Questa caratteristica lo rende il compagno ideale per chi desidera dedicare qualche minuto alla lettura mentre è in fila o durante i brevi momenti di pausa.

Con un peso di soli 72 grammi e uno spessore di 5,95 mm, l'X4 Pro mantiene le dimensioni compatte del suo predecessore, l'X4, pur introducendo funzionalità avanzate.

Le innovazioni che cambiano l'esperienza di lettura

La principale novità dell'X4 Pro è l'integrazione del touch screen e della luce frontale. Queste aggiunte migliorano drasticamente l'usabilità del dispositivo, elevandolo da semplice compagno di viaggio a potenziale e-reader principale. La luce frontale, in particolare, consente di leggere comodamente anche in condizioni di scarsa illuminazione, come prima di addormentarsi, sebbene la sua intensità minima possa risultare leggermente superiore a quanto desiderato per la lettura notturna.

Autonomia e connettività: efficienza e qualche compromesso

La durata della batteria rappresenta un punto di forza dell'X4 Pro: dopo circa tre settimane di utilizzo quasi quotidiano, il livello di carica si attesta ancora al 60%. Sebbene l'attivazione della luce frontale incida minimamente sul consumo energetico, la differenza è quasi impercettibile nell'uso quotidiano. Un cambiamento notevole riguarda il sistema di ricarica, che passa dal più comune USB-C a un pogo charger magnetico. Questa scelta potrebbe non incontrare il favore di tutti gli utenti, ma data la rara frequenza con cui il dispositivo necessita di essere ricaricato, non rappresenta un ostacolo significativo.

Software, compatibilità e limiti

L'X4 Pro include anche un software aggiornato, che rappresenta un miglioramento rispetto ai modelli precedenti, mantenendo al contempo la possibilità per gli utenti di caricare codice open source. Il processo di caricamento dei contenuti tramite Wi-Fi e Bluetooth, seppur fattibile, può risultare un po' macchinoso; molti trovano più semplice rimuovere la scheda micro SD e utilizzare l'adattatore fornito per trasferire i file dal computer. È importante notare che l'X4 Pro non supporta direttamente le app per il prestito di e-book dalle biblioteche, come Libby, a causa delle protezioni DRM sui file .epub. Tuttavia, è possibile caricare senza problemi i file .epub acquistati direttamente dagli editori.

Prezzo e disponibilità

L'Xteink X4 Pro è disponibile al prezzo di 99 dollari, acquistabile esclusivamente sul sito web di Xteink. Si posiziona come un'opzione competitiva nel mercato degli e-reader compatti, offrendo un'efficace combinazione di innovazione e praticità. Questa nuova versione non solo risponde alle esigenze degli utenti, ma arricchisce l'esperienza di lettura per chi cerca un'alternativa funzionale e personalizzabile ai modelli tradizionali.