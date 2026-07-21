Il settore delle costruzioni sta vivendo una profonda trasformazione, guidata dall'integrazione di robotica avanzata e intelligenza artificiale. Gritt e Monumental emergono come pionieri, introducendo soluzioni innovative che promettono di rivoluzionare efficienza e sicurezza nei cantieri.

Gritt: l'AI per l'installazione solare

Gritt, startup fondata dagli esperti di robotica di Carnegie Mellon, Puneet Puri e Vishal Dugar, ha ottenuto un finanziamento di 34 milioni di dollari. L'azienda si concentra sullo sviluppo di sistemi robotici per la costruzione di impianti solari, combinando hardware standard con modelli di intelligenza artificiale all'avanguardia.

I robot di Gritt gestiscono lo scarico, il trasporto e il posizionamento di grandi pannelli solari in vetro con precisione millimetrica. Questa tecnologia aumenta significativamente la produttività: una squadra di otto persone, che installerebbe 800 pannelli al giorno, può posizionarne tra 3.000 e 4.000 con i sistemi Gritt.

Gritt è impegnata in contratti per l'installazione di 2,8 gigawatt di pannelli solari nei prossimi 18 mesi. L'azienda mira a espandere le capacità dei suoi sistemi per includere il fissaggio dei pannelli, la perforazione dei pali e la costruzione delle strutture di supporto. A lungo termine, Gritt intende applicare la sua tecnologia ad altre attività edili ad alta intensità di manodopera, come la legatura del tondino.

I fondatori attribuiscono questa visione all'evoluzione dei nuovi modelli di AI, che rendono il lavoro più generalizzabile. Oltre all'efficienza operativa, i sistemi di Gritt offrono supporto decisionale sul campo, monitorando il cantiere per rilevare problemi e segnalare la mancanza di inventario, agendo come un "strato di AI fisica".

Monumental: robotica autonoma nell'edilizia

Parallelamente, Monumental, con sede ad Amsterdam, ha raccolto 32 milioni di dollari in un round di Serie B. L'azienda, fondata da Salar al Khafaji e Sebastiaan Visser, sviluppa robotica autonoma e software per l'industria edile, affrontando la carenza di manodopera. I robot elettrici di Monumental, alimentati dalla piattaforma AI Atrium, sono specializzati nella posa di mattoni con precisione millimetrica, integrando sensori avanzati, visione artificiale e gru.

Operano come subappaltatori autonomi, offrendo un servizio di costruzione in cui i contraenti pagano per i muri completati, eliminando la complessità finanziaria e operativa dell'acquisto di attrezzature robotiche.

Questa strategia consente ai costruttori di aumentare la capacità produttiva senza espandere la forza lavoro. Monumental gestisce una flotta di oltre 150 robot in progetti nei Paesi Bassi e nel Regno Unito. I suoi robot hanno contribuito alla realizzazione di oltre 100 case, una scuola, un centro comunitario, un hotel e muri di canali; quasi la metà di queste abitazioni è stata completata negli ultimi tre mesi. Salar al Khafaji, CEO di Monumental, ha affermato che ogni robot implementato espande la capacità del settore.

L'azienda sta rafforzando la sua presenza nel Regno Unito e si prepara per i primi progetti pilota negli Stati Uniti, proseguendo l'espansione internazionale. I fondi supporteranno l'espansione del team, l'aumento della flotta robotica, il rafforzamento delle operazioni nel Regno Unito, l'ampliamento delle capacità dei robot e il supporto all'ingresso nel mercato statunitense.

Il futuro delle costruzioni: efficienza e sicurezza con l'AI

Le esperienze di Gritt e Monumental dimostrano come l'intelligenza artificiale stia ridefinendo il panorama delle costruzioni, offrendo soluzioni concrete per superare le limitazioni di manodopera e le sfide logistiche. Queste innovazioni rendono i processi costruttivi più rapidi, economici e sicuri, riducendo i rischi associati a lavori pericolosi e ripetitivi.

L'AI, attraverso la raccolta e l'analisi continua dei dati sul campo, non solo migliora l'efficienza operativa, ma potenzia anche la gestione e il supporto decisionale nei cantieri. In sintesi, il settore delle costruzioni sta abbracciando un'era di tecnologia integrata, dove efficienza, sicurezza e gestione intelligente convergono per rivoluzionare il modo di costruire.