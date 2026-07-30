Nel panorama tecnologico in rapida evoluzione, Meta sta intraprendendo un'espansione strategica nel settore dell'intelligenza artificiale destinata alle imprese. Durante la recente chiamata sugli utili del secondo trimestre del 2026, il CEO Mark Zuckerberg ha delineato una chiara visione per sfruttare le risorse AI dell'azienda, puntando a generare nuove opportunità di ricavo che vadano oltre i tradizionali modelli di business basati su pubblicità e abbonamenti.

L'espansione di Meta nell'AI aziendale

Zuckerberg ha annunciato che Meta sta sviluppando una vasta gamma di strumenti e servizi che superano i semplici agenti AI, già introdotti a giugno per supportare il servizio clienti e le operazioni quotidiane.

"Vediamo un'opportunità significativa nel vendere direttamente alle aziende, includendo API, agenti di business e la potenziale offerta diretta di capacità di calcolo", ha dichiarato Zuckerberg. L'obiettivo è capitalizzare sulla vasta rete di inserzionisti e piccole imprese già presenti sulle piattaforme di Meta, integrando questi nuovi servizi basati sull'AI. L'azienda intende anche monetizzare gli strumenti di produttività interna, come quelli per la codifica e lo sviluppo, offrendoli a clienti esterni.

Innovazioni AI per consumatori e piattaforme

Oltre alle soluzioni per le imprese, Meta sta investendo nell'AI per i suoi servizi rivolti ai consumatori. L'azienda sta sviluppando "agenti AI personali" e smart glasses potenziati dall'AI.

Parallelamente, sta accelerando il lancio di app social migliorate dall'AI, come strumenti per Marketplace, Gruppi Facebook e nuove applicazioni sperimentali. Zuckerberg ha evidenziato come l'AI possa semplificare la creazione e la distribuzione di nuove applicazioni, sfruttando sistemi di raccomandazione.

Sfide, strategie e prospettive economiche

Nonostante l'entusiasmo, Zuckerberg ha riconosciuto che l'ingresso nel mercato delle vendite aziendali richiede competenze diverse da quelle tradizionalmente gestite da Meta. "Vendere alle aziende è un 'muscolo diverso'", ha ammesso, sottolineando la necessità di un approccio strategico a lungo termine. Questo include la monetizzazione dell'hardware, dove Meta vede l'opportunità di vendere capacità di calcolo con un "significativo premio".

L'azienda adotta una strategia di "portafoglio" equilibrata, evitando di monetizzare tutto immediatamente per privilegiare la pianificazione a breve e lungo termine, in vista di una futura "superintelligenza personale".

Sul fronte economico, Meta ha registrato un calo del 14% nei profitti del secondo trimestre, attestandosi a 15,85 miliardi di dollari, a causa di spese legali (2,4 miliardi di dollari) e costi di licenziamento (1,18 miliardi di dollari). Nonostante ciò, i ricavi sono cresciuti del 28%, raggiungendo i 60,8 miliardi di dollari e superando le aspettative di Wall Street. Zuckerberg ha ribadito che l'AI sta accelerando il business principale dell'azienda, alimentando la prossima generazione di prodotti e aprendo la porta a opportunità completamente nuove nel settore enterprise.

Le spese totali previste per il 2026 sono state riviste al rialzo, tra 165 e 169 miliardi di dollari. Queste iniziative posizionano Meta non solo come gigante delle reti sociali, ma anche come attore chiave nell'intelligenza artificiale aziendale, mirando a ridefinire l'interazione tra imprese e tecnologia.