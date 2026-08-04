Le collaborazioni strategiche sono cruciali nel settore dell'intelligenza artificiale. Anthropic ha annunciato un accordo da 10 miliardi di dollari con la startup di cloud AI Volta. Questa mossa evidenzia l'ambizioso piano di espansione di Anthropic e rafforza la posizione di Volta.

Accordo Anthropic-Volta

L'intesa, della durata di sei anni, garantisce ad Anthropic la capacità di calcolo cloud per i suoi modelli AI Claude. Volta, supportata da Bitdeer (azienda di crypto-mining), svilupperà un data center in Norvegia da 133 megawatt. L'infrastruttura sarà alimentata dai sistemi Vera Rubin di Nvidia, riflettendo l'adesione di Volta al programma Cloud Partner di Nvidia.

Implicazioni e ruolo di Broadcom

L'accordo Anthropic-Volta segnala una crescita nel cloud AI, con ripercussioni sulla catena di fornitura. Broadcom è ben posizionata per beneficiarne. Il suo portafoglio include acceleratori AI, networking ad alta velocità e interconnessioni ottiche, componenti vitali per l'espansione delle capacità computazionali. L'azienda vanta relazioni a lungo termine con Google, assicurando visibilità sui ricavi fino al 2031. L'aumento delle spese infrastrutturali in AI stimola la domanda di componenti chiave, consolidando la posizione di Broadcom nella corsa alle potenze di calcolo.

Prospettive del cloud AI

Contrariamente a un rallentamento, gli investimenti infrastrutturali in AI crescono.

Attori chiave come Anthropic, OpenAI e Google intensificano i loro impegni. Questo trend è supportato da proiezioni di crescita per i semiconduttori AI: Broadcom prevede un aumento a tripla cifra anno su anno, con circa 56 miliardi di dollari di fatturato per il 2026 e un percorso verso oltre 100 miliardi di dollari annuali entro il 2027, grazie a impegni pluriennali già firmati. L'accordo Anthropic-Volta riflette una più ampia trasformazione e crescita nelle infrastrutture AI, prospettando un futuro fiducioso per il mercato dell'intelligenza artificiale.