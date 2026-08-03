La carenza globale di chip di memoria sta profondamente influenzando il mercato dei dispositivi di consumo, con Apple che si trova ad affrontare una significativa crisi di disponibilità e un conseguente aumento dei prezzi per i suoi prodotti iconici, in particolare il MacBook Air. Questa situazione è aggravata dalla crescente domanda di chip da parte del settore dell'intelligenza artificiale.

La sfida della disponibilità

Il MacBook Air, tra i prodotti più popolari di Apple, sta affrontando una grave crisi di disponibilità a causa della scarsità di chip di memoria.

Il problema, inizialmente limitato a modelli di nicchia come Mac mini e Mac Studio, si è esteso al portatile più venduto. Si registrano ritardi significativi nelle spedizioni, con alcune configurazioni non disponibili prima di settembre.

La carenza è imputabile alla fervente domanda di chip dalle aziende di intelligenza artificiale, un settore che assorbe risorse a un ritmo senza precedenti. Per far fronte, Apple ha diversificato l'approvvigionamento con fornitori cinesi, posticipato le promozioni scolastiche e riorientato il marketing sul MacBook Pro.

Aumenti di prezzo e reazioni del mercato

A causa della carenza di memoria, Apple ha implementato un aumento dei prezzi per molti prodotti chiave, inclusi Mac e iPad.

L'incremento è stato significativo; ad esempio, il MacBook Air da 512 GB è passato da $1.099 a $1.299.

Questi aumenti di prezzo hanno generato una reazione negativa nel mercato azionario, con le azioni di Apple che hanno subito una diminuzione del 4,5% il giorno dell'annuncio. L'azienda ha giustificato la decisione di trasferire parte dei costi ai consumatori come inevitabile, citando un incremento senza precedenti dei costi dei componenti.

L'impatto sul consumatore

I consumatori si trovano ora di fronte a una duplice sfida: prezzi in aumento e disponibilità dei prodotti severamente limitata. Questo scenario impone una riprogrammazione delle strategie di acquisto, specialmente per chi attende le promozioni di inizio anno scolastico.

La situazione solleva interrogativi sul futuro del mercato dei dispositivi di consumo, data l'elevata domanda di memorie avanzate dal settore AI. Gli analisti prevedono non solo una persistente pressione al rialzo sui prezzi dei Mac, ma anche un imminente aumento dei prezzi degli iPhone, con stime fino a $200 per i modelli di fascia alta.

Strategie in evoluzione

Di fronte a queste complesse sfide, Apple e le altre aziende del settore stanno implementando strategie in evoluzione per adattarsi rapidamente. Ciò include la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e un riorientamento delle strategie di marketing per promuovere prodotti con minore domanda attuale, come i MacBook Pro. Apple ha dichiarato di impegnarsi instancabilmente per mitigare l'impatto sui consumatori, ricercando attivamente soluzioni per contenere la pressione sui prezzi.

Questi sviluppi sottolineano l'imperativa necessità di adattabilità, sia per le aziende che per i consumatori, in un mercato costantemente influenzato dalla rapida espansione dell'intelligenza artificiale e dalle intrinseche complessità della catena di fornitura globale.