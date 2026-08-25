Il 25 agosto 2026, Apple ha presentato due nuovi processori: l’M5 Ultra e l’M6. Questi chip alimenteranno i futuri Mac Mini e Mac Studio, offrendo prestazioni straordinarie a professionisti e appassionati.

M5 Ultra: il chip quad-die più potente

L'M5 Ultra è il chip più potente mai realizzato da Apple. La sua architettura unica fonde due M5 Max dual-die, creando il primo processore quad-die. Vanta fino a 36 core CPU e 80 core GPU, con 1,2 TB/s di larghezza di banda di memoria unificata, un incremento del 50% rispetto all'M3 Ultra. Ideale per carichi di lavoro intensivi come rendering 3D, effetti visivi e modelli AI avanzati, attrae anche gli sviluppatori AI amatoriali.

M6: efficienza e intelligenza artificiale

Il chip M6, realizzato con un processo a 2 nm, integra un nuovo complesso CPU con due core aggiuntivi rispetto all'M5 e un motore neurale duale a 16 core. La maggiore larghezza di banda di memoria unificata permette un aumento di quasi il 30% nel calcolo GPU per l'AI, ottimizzando l'elaborazione dei prompt per i modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) eseguiti sul dispositivo.

Apple ha evidenziato come questi chip, con gli strumenti per sviluppatori, consentano di eseguire e ottimizzare modelli AI di grandi dimensioni localmente sui Mac, migliorando le performance su CPU, GPU e Neural Engine. È possibile integrare i Foundation Models di Apple o modelli AI personalizzati interamente on-device.

Disponibilità e leadership tecnologica

I nuovi Mac Mini con chip M6 sono disponibili per il preordine da 899 dollari, con spedizioni previste dopo il 22 settembre 2026. Offrono una soluzione ideale per gli sviluppatori che cercano elevate capacità di calcolo, unendo portabilità ed efficienza. L'innovazione costante di Apple conferma la sua leadership. Con gli M5 Ultra e M6, l'azienda soddisfa le esigenze degli utenti e si posiziona all'avanguardia nel computing e nell'intelligenza artificiale.