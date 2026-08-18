Il Dipartimento di Giustizia statunitense (DOJ) ha avviato il 18 agosto 2026 un’indagine antitrust su Andreessen Horowitz, nota anche come a16z. L'inchiesta si concentra sulla presenza di partner del fondo di venture capital nei consigli di amministrazione di aziende considerate concorrenti dirette, in particolare Databricks e Fivetran. Questa notizia ha immediatamente generato notevole fibrillazione e preoccupazione nel panorama del venture capital americano.

Il nodo centrale: board seats in aziende concorrenti

L'indagine del DOJ mira a verificare una possibile violazione della Sezione 8 dello Sherman Act del 1914.

Questa normativa, secolare e raramente applicata finora agli attori del venture capital, vieta esplicitamente a chiunque di sedere nei consigli di amministrazione di imprese concorrenti. Il caso specifico riguarda Ben Horowitz, co-fondatore di a16z, che è membro del board di Databricks, e Martin Casado, altro partner di a16z, che siede nel consiglio di Fivetran. Queste due realtà si sono progressivamente affermate come concorrenti dirette, specialmente nel segmento delle pipeline per dati e intelligenza artificiale.

Reazioni e il crescente dilemma nel settore VC

La comunità dei venture capitalist ha accolto la notizia con sorpresa e una certa apprensione. Molti operatori del settore hanno evidenziato come, al momento degli investimenti iniziali di a16z, Databricks e Fivetran non fossero percepite come concorrenti.

Tuttavia, la loro successiva convergenza in ambiti operativi simili ha creato una situazione giuridica complessa e potenzialmente problematica. Questo episodio mette in luce un dilemma crescente per il mondo del venture capital: la pratica di assumere board seats, tradizionalmente accettata come strumento di governance e controllo attivo, rischia ora di essere interpretata come un grave conflitto di interessi.

Conseguenze legali e strategiche per i fondi

Se il Dipartimento di Giustizia dovesse applicare in modo rigoroso la Sezione 8 della Clayton Act ai fondi di venture capital, questi ultimi potrebbero essere costretti a una revisione profonda delle proprie politiche di partecipazione nei board delle aziende investite.

Tra le soluzioni temporanee ipotizzate dagli investitori vi è la creazione di una “Chinese wall” interna, un firewall etico-informativo tra i partner come Horowitz e Casado, volto a salvaguardare le informazioni sensibili di ciascuna società e prevenire scambi impropri. Nel lungo termine, un eventuale obbligo di rinuncia ai board concorrenti potrebbe ridurre l'attrattiva per i founder di avere investitori attivi nella governance, compromettendo un canale tradizionale di influenza e supporto strategico.

Il venture capital al bivio: fine di un'immunità "de facto"?

Il settore del venture capital ha goduto finora di una sorta di esenzione “de facto” dalle indagini antitrust, nonostante la sua operatività spesso coinvolga startup che, nel tempo, evolvono in concorrenti diretti.

Il caso che coinvolge a16z rappresenta un nuovo e significativo precedente. Il settore potrebbe trovarsi ad affrontare un'inedita e stringente pressione normativa, che metterebbe in discussione prassi consolidate come il coinvolgimento selettivo nei board delle aziende. Le autorità non hanno rilasciato commenti ufficiali sull'indagine, e anche Andreessen Horowitz, Databricks e il DOJ hanno preferito non esprimersi.

Questo scenario apre interrogativi cruciali per il venture capitalist moderno: come bilanciare efficacemente l'influenza operativa con il rischio di conflitto di interessi? E quali nuove e più stringenti pratiche di compliance dovranno essere adottate dai fondi di maggiori dimensioni per evitare di finire nel mirino delle autorità preposte alla tutela della concorrenza?