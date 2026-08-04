Con l'espansione globale dei data center da parte dei principali fornitori di servizi cloud, la questione del trasferimento dati efficiente e affidabile si rivela sempre più cruciale. Per decenni, questa esigenza è stata soddisfatta da una vasta e intricata rete di cavi in fibra ottica sottomarini, che si snodano attraverso gli oceani. Tuttavia, la loro installazione, manutenzione e riparazione presentano notevoli complessità e costi elevati, rendendo la rete vulnerabile e difficile da gestire. In questo scenario, Endeavor Optical Networks (EON), una startup emergente, si propone di rivoluzionare il settore con un'alternativa audace e tecnologicamente avanzata: l'impiego di laser spaziali per la trasmissione dei dati, mirando a sostituire l'attuale infrastruttura oceanica.

Il progetto innovativo di EON

Fondata nel maggio 2026, EON ha rapidamente ottenuto un significativo finanziamento iniziale di 10,75 milioni di dollari, sostenuta da importanti investitori come General Catalyst e Andreessen Horowitz. La missione centrale dell'azienda, guidata dai cofondatori Charlie Horowitz e Tyler Presser, è quella di implementare una rete innovativa di satelliti equipaggiati con tecnologia laser, progettata per stabilire collegamenti diretti e ad alta velocità tra i data center terrestri, bypassando così le tradizionali infrastrutture sottomarine. L'obiettivo è superare i limiti di larghezza di banda delle attuali comunicazioni satellitari, raggiungendo e persino superando le prestazioni della fibra ottica sottomarina.

Charlie Horowitz ha specificato che la tecnologia sviluppata da EON consentirà di raggiungere una notevole velocità di throughput di 2,4 terabit al secondo. Questo ambizioso traguardo richiederà soluzioni ingegneristiche avanzate per gestire le distorsioni atmosferiche, in particolare quelle causate da fenomeni meteorologici come le nuvole, che possono compromettere la stabilità del segnale laser. EON prevede di costruire una flotta iniziale di circa 20 satelliti, ciascuno capace di fornire un collegamento dedicato tra due continenti, garantendo una copertura continua e affidabile per i primi clienti, operando 24 ore su 24.

Sfide tecnologiche e panorama competitivo

Nonostante il grande potenziale di questa proposta innovativa, EON si trova di fronte a numerose e complesse sfide tecniche.

La realizzazione di terminali di comunicazione ottica altamente efficienti e il puntamento estremamente preciso dei laser nello spazio richiedono un'ingegneria di altissimo livello. Inoltre, EON opera in un mercato altamente competitivo, dove altre aziende stanno esplorando soluzioni simili o complementari. Tra i principali attori figurano Starcloud, che sta sviluppando l'idea di data center direttamente nello spazio, e Blue Origin, con il suo ambizioso progetto TeraWave, una rete satellitare che mira a offrire velocità elevate.

Caleb Henry, direttore della ricerca presso Quilty Space, ha sottolineato che la transizione delle comunicazioni satellitari da una "tecnologia di ultima risorsa" a un'infrastruttura affidabile e ad alta larghezza di banda richiederà tempo e un notevole perfezionamento.

Tuttavia, l'approccio di EON, incentrato sulla connettività tra data center terrestri, appare più praticabile rispetto alla costruzione di data center completi nello spazio, una strada esplorata da realtà come Starcloud.

Il contesto del mercato spaziale per i dati

Il settore sta vivendo un'evoluzione rapida, come dimostrato da Starcloud, un'azienda fondata nel 2024. Questa realtà ha già evidenziato come l'ambiente orbitale possa essere sfruttato per il calcolo ad alte prestazioni, utilizzando GPU di classe data center. Starcloud ha ottenuto finanziamenti significativi e ha introdotto rapide innovazioni, inclusa l'esecuzione di modelli di linguaggio in orbita. Anche altre soluzioni, come la rete Starlink di SpaceX, stanno integrando componenti avanzati, come i mini-laser, per migliorare la connettività ad alta larghezza di banda e bassa latenza, dimostrando la crescente importanza delle tecnologie spaziali per le comunicazioni.

Charlie Horowitz di EON ha ribadito l'impegno dell'azienda a evitare "problemi di fisica insolubili", concentrandosi invece sul servire un mercato esistente con soluzioni pratiche, ben calcolate ed economicamente sostenibili. L'obiettivo finale di EON non è solo risolvere l'attuale problema della trasmissione dati su lunghe distanze, ma posizionarsi come leader in un settore che deve affrontare una crescita esponenziale della domanda di trasferimento dati rapidi e affidabili a livello globale, offrendo un'alternativa concreta e innovativa ai tradizionali cavi sottomarini.