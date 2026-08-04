Bending Spoons, l’azienda tecnologica italiana recentemente quotata in borsa, ha finalizzato l'acquisizione di Airtable per 1,28 miliardi di dollari. Questa mossa strategica segna un passo significativo nell'espansione del portafoglio di Bending Spoons, integrando una delle piattaforme di database no-code più diffuse a livello globale.

Airtable: Crescita e Valutazione

Fondata nel 2013, Airtable ha registrato una crescita notevole, raccogliendo oltre 1,4 miliardi di dollari in finanziamenti. La sua valutazione, che nel 2021 aveva superato gli 11 miliardi di dollari, è scesa a circa 2,25 miliardi a causa delle recenti oscillazioni del mercato.

Nonostante ciò, l'acquisizione da parte di Bending Spoons ne sottolinea l'importanza strategica nella gestione dei flussi di lavoro critici.

La Strategia di Bending Spoons e l'Innovazione di Airtable

Con un'offerta pubblica iniziale da 1,68 miliardi di dollari, Bending Spoons punta ad accelerare crescita e diversificazione. Luca Ferrari, fondatore, ha sottolineato l'innovazione cruciale di Airtable per i processi aziendali. A gennaio 2026, Airtable ha lanciato Superagent, piattaforma di orchestrazione per agenti di intelligenza artificiale, a dimostrazione del suo impegno nell'innovazione. Questo prodotto chiave serve oltre 500.000 organizzazioni, tra cui l'80% delle Fortune 100.

Il Modello di Acquisizione e le Prospettive Future

L'acquisizione di Airtable si inserisce in una più ampia strategia di crescita di Bending Spoons, che ha rafforzato la sua posizione finanziaria anche attraverso l'espansione di una linea di credito di oltre un miliardo di euro. L'approccio tipico di Bending Spoons prevede l'acquisto di società a un valore scontato, seguito da operazioni di semplificazione dei prodotti e ottimizzazione del personale per raggiungere la redditività. Tra le acquisizioni precedenti figurano Evernote, WeTransfer, Eventbrite e Vimeo.

L'integrazione di Airtable e la capacità di mantenere la sua vasta base di utenti saranno cruciali per il successo dell'operazione. Sebbene questa mossa rappresenti un impegno considerevole, la solida situazione patrimoniale di Bending Spoons e il suo accesso ai capitali la posizionano favorevolmente per assorbire l'investimento senza difficoltà, consolidando ulteriormente la sua presenza nel panorama tecnologico globale.