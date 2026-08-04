Il fenomeno dell’invasione di alghe marine, sempre più frequente e con un impatto crescente su ecosistemi e coste, trova nell’intelligenza artificiale (IA) un alleato fondamentale. L'IA emerge come strumento chiave nel monitoraggio e nella previsione della diffusione delle fioriture algali, offrendo una prospettiva innovativa che combina capacità analitiche avanzate e dati satellitari per interventi tempestivi e mirati.

Monitoraggio avanzato con l'IA

Organizzazioni come la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) utilizzano, da gennaio 2026, sistemi di IA per analizzare oltre un milione di immagini satellitari.

Questo permette di individuare e quantificare le masse algali galleggianti a livello globale, fornendo la prima rappresentazione quantificata completa del fenomeno. Parallelamente, la NASA ha sviluppato un modello di IA auto-supervisionata, capace di integrare dati da diversi satelliti per identificare fioriture algali nocive in aree critiche come la Florida occidentale e la California meridionale.

Previsione e allerta precoce

In Italia, un gruppo di ricerca ha sviluppato Algal Sentinel, una web app predittiva specificamente progettata per la dinoflagellata tossica Ostreopsis cf. ovata nelle acque meridionali dell’Adriatico. Il sistema, basato su una Quartile Regression Forest, ha dimostrato un’accuratezza del 90% nella previsione dei bloom, utilizzando variabili climatiche quali la temperatura dell'acqua, dell’aria e il punto di rugiada.

Strategie integrate contro le alghe invasive

Nel sud dell’Europa, l’iniziativa EO4RO, guidata da GMV Portugal e Plymouth Marine Laboratory, si concentra sulla mappatura in tempo reale e sulla previsione dell’arrivo della macroalga invasiva Rugulopteryx okamurae lungo la costa portoghese. Questo sistema, che combina osservazione satellitare, oceanografia e IA, è stato impiegato nel 2026 per salvaguardare la biodiversità e il turismo costiero.

L'espansione globale delle fioriture algali

Una ricerca condotta dall’University of South Florida (USF) ha analizzato due decenni di dati satellitari attraverso il deep learning, rivelando una crescita globale delle fioriture macroscopiche galleggianti. Questa espansione ha mostrato un’accelerazione significativa a partire dal periodo 2008–2010.

Quando queste proliferazioni raggiungono le coste, possono causare gravi ripercussioni sull’ecologia marina, sul turismo e sulle economie locali.

Impatto e opportunità di intervento

Le fioriture algali costituiscono una minaccia concreta: possono alterare la qualità dell’acqua, soffocare i coralli, danneggiare habitat sensibili e avere un impatto negativo sul turismo e sulle attività economiche costiere. In questo scenario, l’impiego dell’IA per il monitoraggio e la previsione delle alghe marine assume un valore strategico. Consente infatti di orientare azioni preventive, coordinare interventi di bonifica e supportare una pianificazione costiera più resiliente.

A livello italiano e internazionale, i sistemi di IA applicati al monitoraggio delle alghe marine stanno evolvendo verso soluzioni sempre più integrate.

Dati satellitari, modelli predittivi e tecnologie geospaziali si uniscono per trasformare una minaccia ambientale in un’opportunità di innovazione. Saranno necessari ulteriori investimenti, una maggiore condivisione dei dati e una collaborazione rafforzata tra le istituzioni per estendere queste strategie su larga scala e garantire un’efficace difesa degli ecosistemi costieri.