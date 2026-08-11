OpenAI ha finalizzato un'importante offerta pubblica di acquisto di azioni dai dipendenti (tender offer) del valore di 7 miliardi di dollari. Questa mossa strategica ha confermato la valutazione interna della società a 852 miliardi di dollari, un valore già stabilito nella sua ultima tornata di finanziamento a marzo 2026, che aveva visto l'impegno di 122 miliardi di capitali e rappresentato un record storico nel settore privato dell'intelligenza artificiale.

Liquidità per i dipendenti e strategia di retention

L'operazione mira a fornire liquidità ai dipendenti, permettendo loro di monetizzare una parte delle proprie quote azionarie senza dover attendere l'incerta tempistica di un'offerta pubblica iniziale (IPO).

Questa è una strategia sempre più diffusa tra le scale-up tecnologiche con valutazioni elevate, pensata per mantenere un equilibrio tra la fidelizzazione dei talenti e la soddisfazione finanziaria del capitale umano.

Il finanziamento record di marzo e la valutazione

A fine marzo 2026, OpenAI aveva già assicurato un finanziamento di 122 miliardi di dollari, raggiungendo una valutazione post-money di 852 miliardi di dollari. Questo ha rappresentato la più grande raccolta privata mai realizzata nel settore tecnologico, grazie al sostegno di partner chiave come Amazon, Nvidia e SoftBank. La medesima valutazione, ora riaffermata attraverso l'offerta ai dipendenti, sottolinea una continuità nella percezione del valore della società all'interno del mercato privato.

IPO in sospeso: la strategia di OpenAI

Nonostante OpenAI abbia depositato riservatamente un modulo S-1 presso la SEC a giugno 2026, ponendo le basi per una futura IPO, l'attuale operazione di liquidità interna suggerisce che la quotazione in borsa non sia considerata imminente. La dirigenza sembra orientata a consolidare la crescita interna e a rafforzare l'attività enterprise, piuttosto che accelerare il proprio ingresso nel mercato pubblico.

Obiettivi mancati e revisione strategica

L'azienda ha registrato il mancato raggiungimento di obiettivi finanziari interni già ad aprile 2026, evidenziando la necessità di ricalibrare le strategie operative in vista di una potenziale quotazione. Sam Altman, CEO di OpenAI, ha riconosciuto pubblicamente: "non abbiamo avuto i nostri migliori 12 mesi, che sono per lo più colpa mia, ma stiamo per avere i migliori 12 mesi di sempre".

Scenario competitivo e approccio prudente

Il panorama dell'intelligenza artificiale è sempre più competitivo. Anthropic, un diretto concorrente, ha anch'esso depositato un modulo S-1 riservato e si prevede punti a una quotazione più rapida. Di fronte a questo scenario, OpenAI adotta un approccio cauto, privilegiando un rafforzamento economico più solido prima di esporre il proprio capitale sul mercato pubblico.

In sintesi, l'offerta pubblica di acquisto da 7 miliardi di dollari riflette una duplice strategia per OpenAI: da un lato, fornire liquidità ai dipendenti; dall'altro, consolidare la valutazione privata in vista di un'IPO più ponderata. Sebbene la valutazione di 852 miliardi di dollari confermi il prestigio della società, gli indicatori interni di revisione strategica suggeriscono che il percorso verso i mercati pubblici sarà caratterizzato da una fase prudente ma ambiziosa.