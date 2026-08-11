Spotify ha annunciato un cambiamento significativo nella gestione dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale (AI), introducendo i profili denominati "AI Persona". A partire da metà settembre, gli utenti visualizzeranno sui profili di alcuni artisti dei badge distintivi che segnaleranno un'identità generata dall'IA, differenziandola dagli artisti umani. Questa iniziativa non si baserà esclusivamente sull'auto-dichiarazione degli artisti; Spotify esaminerà attivamente i profili che raggiungono determinate soglie di pubblico, privilegiando inizialmente quelli più ascoltati per assicurare una copertura estesa.

Esclusione dalle raccomandazioni musicali

I profili etichettati come "AI Persona" non saranno inclusi nei suggerimenti editoriali o nelle raccomandazioni algoritmiche di Spotify. L'unica eccezione si verificherà se un utente sceglierà esplicitamente di seguire tali profili. Questa decisione rappresenta l'ultima evoluzione delle politiche di Spotify sull'AI, concepite per trovare un equilibrio tra l'innovazione tecnologica e la necessità di garantire un'esperienza utente di alta qualità. La piattaforma di streaming mira a prevenire la proliferazione di contenuti di bassa qualità prodotti in massa dall'AI, che potrebbero altrimenti compromettere l'esperienza complessiva degli utenti e portare a disiscrizioni.

Equilibrio tra innovazione e autenticità

In un panorama musicale sempre più permeato dall'AI, Spotify si impegna a sostenere gli artisti umani, facilitando il flusso di denaro verso i creatori attraverso nuove licenze stipulate con etichette discografiche di rilievo come UMG e Merlin. Allo stesso tempo, la piattaforma sottolinea l'importanza di un'identità pubblica autentica per gli artisti, aiutando gli utenti a distinguere chiaramente tra profili gestiti da esseri umani e quelli rappresentanti identità generate dall'intelligenza artificiale. Spotify ha chiarito che l'etichetta "AI Persona" si riferisce all'identità pubblica dell'artista e non necessariamente al modo in cui la musica è stata prodotta, un aspetto che continuerà a essere esplorabile tramite altre funzionalità come AI Credits e SongDNA.

Un trend globale verso la trasparenza

La mossa di Spotify si inserisce in una tendenza più ampia che sta prendendo piede nel settore musicale, dove altre piattaforme come TIDAL e Deezer stanno adottando misure analoghe per etichettare i contenuti generati dall’AI. L'obiettivo di questa etichettatura è duplice: proteggere i diritti degli artisti e aumentare la trasparenza per i consumatori. Deezer, ad esempio, ha già implementato una politica che esclude la musica generata dall'AI dalle sue raccomandazioni algoritmiche, evidenziando come una quota significativa degli upload giornalieri sia ormai costituita da tracce prodotte dall'intelligenza artificiale.

La scelta in mano all'utente finale

I consumatori stanno rapidamente sviluppando una consapevolezza critica nei confronti dei contenuti generati dall’AI.

Si registra un crescente desiderio di autenticità, con molti utenti che esprimono una preferenza per la musica creata da esseri umani piuttosto che da macchine. Questa tendenza sta spingendo i servizi di streaming a considerare l'introduzione di maggiori controlli per gli utenti, inclusa la potenziale implementazione di opzioni che consentano di selezionare attivamente il tipo di contenuti da ascoltare.

Nel lungo periodo, Spotify e altri fornitori di servizi musicali potrebbero dover rispondere a una domanda crescente per strumenti di personalizzazione più sofisticati, che tengano conto non solo delle preferenze musicali, ma anche dell'origine dei contenuti. Sebbene la musica generata dall'AI sia destinata a persistere e a evolversi, la possibilità di escluderla potrebbe rappresentare un passo fondamentale verso una maggiore trasparenza e un controllo utente più elevato.