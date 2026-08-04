Spotify ha recentemente annunciato un'importante espansione del suo progetto basato sull'intelligenza artificiale, volto a rivoluzionare la creazione di remix e cover musicali. Durante la chiamata degli utili del secondo trimestre del 2026, l'azienda ha rivelato un accordo strategico con Merlin, un influente partner di licensing per etichette indipendenti, che si unisce a Universal Music Group (UMG) in questa innovativa iniziativa. Il progetto segna un passo significativo nel panorama della musica generativa AI, distinguendosi per il coinvolgimento diretto e legale degli artisti.

Collaborazione strategica e coinvolgimento delle etichette

La partnership con Merlin eleva l'iniziativa di Spotify, estendendo la rete a oltre 30.000 etichette indipendenti. Questo ampliamento sottolinea l'impegno verso un approccio legale e collaborativo nello sviluppo della musica AI. I co-CEO Gustav Söderström e Alex Norström hanno evidenziato che l'obiettivo primario è assicurare che ogni creazione artistica rispetti il consenso degli artisti e che questi ricevano un'adeguata compensazione. Norström ha definito l'iniziativa come il "primo modo legale per partecipare a questo slancio dell'AI" nel settore musicale interattivo.

Pilastri del progetto: Consenso, Credito e Compenso

Spotify ha ribadito che questo progetto si distingue nettamente dalle piattaforme di creazione musicale AI non autorizzate.

L'iniziativa si fonda su tre pilastri irrinunciabili: il consenso degli artisti, il riconoscimento del loro lavoro e una giusta compensazione. Ogni cover e remix generato tramite lo strumento AI sarà autorizzato in modo da garantire un equo compenso non solo per Spotify, ma anche per gli artisti coinvolti. Questo modello è stato descritto come "centrato sull'artista", ponendo l'accento sull'importanza di un'AI responsabile e etica.

Nuove opportunità per artisti e utenti

Lo strumento AI sarà disponibile come componente aggiuntiva a pagamento per gli utenti Spotify Premium, generando un'ulteriore fonte di reddito per gli artisti. Alex Norström ha sottolineato che l'iniziativa intende risolvere problematiche complesse nel settore musicale, favorendo una maggiore partecipazione degli utenti e una più profonda scoperta musicale.

Sir Lucian Grainge, presidente e CEO di Universal Music Group, ha affermato che tali innovazioni sono cruciali per avvicinare artisti e fan, creando un'esperienza musicale più ricca e gratificante per tutti.

L'impatto crescente dell'AI nel settore musicale

La crescente diffusione della musica generata dall'AI sulle piattaforme di streaming è un fenomeno evidente, come dimostrano i dati forniti da Deezer: oltre il 50% dei caricamenti giornalieri di tracce è stato generato da AI, un aumento significativo rispetto al 10% registrato a gennaio 2025. Questa tendenza riflette la profonda trasformazione che la tecnologia sta apportando all'industria musicale, con un'impronta sempre più marcata degli algoritmi sul processo creativo.

Spotify si prepara a lanciare una preview della nuova funzionalità a un gruppo selezionato di utenti, sebbene una data precisa per il lancio commerciale completo non sia stata ancora specificata. L'impegno dell'azienda verso la musica generativa AI indica tuttavia una chiara volontà di guidare questo settore emergente, con particolare attenzione alla legalità e al rispetto per gli artisti. Questa iniziativa potrebbe rappresentare una svolta per l'intero ecosistema musicale, permettendo agli artisti di esplorare nuove possibilità creative in un ambiente sicuro e remunerativo, mentre gli appassionati potranno godere di nuove forme di espressione musicale, alimentate dalla tecnologia più avanzata.