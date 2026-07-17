Zoox, la divisione di veicoli autonomi di Amazon, ha avviato un richiamo software volontario per la sua flotta di 105 robotaxi. La decisione segue un incidente avvenuto il 20 giugno, quando uno dei veicoli ha incontrato fumo denso che oscurava una scena di emergenza antincendio. L'episodio ha causato una frenata brusca e una manovra evasiva del robotaxi, che si è poi fermato, rendendo necessario l'intervento a distanza di un teleoperatore per consentire ai primi soccorritori di delimitare l'area.

L'incidente e l'intervento

L'episodio del 20 giugno ha visto il robotaxi confrontarsi con una scena di emergenza antincendio non delimitata, completamente oscurata da fumo denso.

Il veicolo ha reagito con una frenata improvvisa e un tentativo di deviazione, fermandosi sul posto. Un teleoperatore è intervenuto da remoto per invertire la marcia del robotaxi, permettendo così alle autorità di posizionare i coni stradali e operare in sicurezza. Durante l'incidente, non c'erano persone a bordo e non si sono registrati feriti. Zoox ha condotto un'indagine interna, in collaborazione con la NHTSA, confermando che si è trattato di un episodio isolato.

L'aggiornamento software per la sicurezza

Il richiamo, deliberato il 7 luglio, prevede un aggiornamento software per tutti i 105 robotaxi. Questo update è progettato per migliorare significativamente la capacità del sistema di percepire e rispondere al fumo denso in situazioni di emergenza, rafforzando la sicurezza operativa e la conformità agli standard.

Il monito della NHTSA

La mossa di Zoox coincide con un'esortazione dell'amministratore della NHTSA, Jonathan Morrison. Il giorno dopo il richiamo, Morrison ha sollecitato i produttori di veicoli autonomi a migliorare la gestione degli incidenti che coinvolgono i primi soccorritori, sottolineando come l'incapacità di rilevare e rispondere adeguatamente a tali situazioni costituisca una carenza funzionale.

Precedenti richiami e test in corso

Questo richiamo non è un caso isolato per Zoox. Già a marzo 2025, l'azienda aveva rilasciato un aggiornamento per risolvere problemi di frenata brusca, seguito a maggio da altri richiami per collisioni con veicoli passeggeri ed e-scooter. Nonostante queste sfide, Zoox prosegue l'espansione dei suoi test a San Francisco e Las Vegas, offrendo corse gratuite.

L'obiettivo è ottenere un'esenzione dalla NHTSA per il lancio commerciale, considerando che i robotaxi sono sprovvisti di volante e pedali.

Le sfide future per i veicoli autonomi

Il richiamo evidenzia le difficoltà intrinseche nell'addestramento dei sistemi autonomi a riconoscere e reagire a scenari complessi e dinamici, come le emergenze. Il fumo denso costituisce un "edge case" critico: raro, ma con un alto potenziale di rischio. Migliorare la capacità di percezione in queste circostanze è essenziale non solo per la sicurezza, ma anche per consolidare la fiducia del pubblico e delle autorità regolatorie.

Il lavoro di Zoox sulle simulazioni di scenari estremi e imprevisti sarà cruciale per anticipare situazioni reali e rafforzare la resilienza del sistema.

La risposta tempestiva di Zoox dimostra un approccio proattivo e focalizzato sulla sicurezza, ma sottolinea anche che lo sviluppo dei veicoli autonomi richiederà costanti affinamenti per operare efficacemente in ambienti urbani imprevedibili e in contesti di emergenza. È chiaro che, in assenza di una tecnologia perfetta, la supervisione umana e i sistemi di fallback, come il telecontrollo, rimarranno elementi fondamentali del modello operativo.