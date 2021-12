La rete ADSL, con una copertura pari al 95% del territorio italiano (secondo i dati Agcom, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) rimane il metodo più diffuso per la connessione Internet a casa. La più recente tecnologia 5G, infatti, è attualmente disponibile solo in alcune città, nonostante la sua rapida diffusione.

Caratteristiche della rete ADSL

La tecnologia ADSL è utilizzata per la trasmissione di dati su banda larga, sfruttando gli stessi cavi di rame utilizzati per la linea del telefono fisso. La connessione alla rete Internet è garantita dal classico “doppino telefonico” che collega la rete telefonica al modem - generalmente fornito dall’operatore che gestisce il servizio ADSL – attraverso il quale viene diffuso il segnale Wi-Fi.

Le bande dedicate al download e all’upload sono separate, garantendo in questo modo una maggiore velocità di navigazione Internet.

Nel caso in cui si risieda in una zona non ancora servita dalla fibra ottica, l’ADSL rappresenta la tecnica di trasmissione dati più potente per connettersi a Internet da casa.

Anche vodafone, al pari di tutti i principali operatori di telefonia offre servizi di connessione Internet validi sia per la fibra ottica che per il tradizionale ADSL con cavo di rame.

Offerta Vodafone Internet Unlimited per ADSL

Vodafone è un'azienda multinazionale che opera nel settore della Telefonia mobile e fissa con sede a Londra e partecipazioni in 25 paesi.

L’offerta ADSL attualmente proposta sul sito ufficiale dell’azienda è denominata Internet Unlimited + chiamate, disponibile anche in fibra per le zone raggiunte dal servizio (copertura verificabile sul sito Vodafone.

Il costo dell’offerta è di 27,90 € al mese ed include navigazione Internet Illimitata ad una velocità massima di 20 Mb/s, chiamate illimitate da telefono fisso e nessun costo di attivazione. Il modem Vodafone Station, con incluso Wi-Fi optimizer, è fornito a titolo gratuito in sconto merce, a condizione che il contratto venga confermato per 24 mesi.

In caso di disdetta anticipata dovrà essere restituito entro 30 giorni.

Per chi è già cliente Vodafone con un contratto mobile, la stessa offerta viene proposta ad un costo di 22,90 € al mese e un costo di attivazione di 19,90 € addebitato sulla prima fattura.

Come sottoscrivere Internet Unlimited Vodafone

Chi è già cliente Vodafone e desidera sottoscrivere l’offerta Internet Unlimited per Internet a casa, deve chiamare il numero verde di Vodafone, accedere all’app My Vodafone, oppure all’area clienti dedicata Fai da te disponibile sul sito.

La richiesta di attivazione potrà essere fatta anche presso uno dei punti vendita Vodafone dopo aver rintracciato quello più vicino consultando l’elenco disponibile sul sito aziendale.

Nel caso in cui si abbia già un contratto ADSL per casa con un altro operatore, bisognerà disdire l’abbonamento comunicando a Vodafone il “codice di migrazione” riportato sulla bolletta in modo da mantenere lo stesso numero di telefono. In questo caso, sarà il nuovo operatore ad occuparsi della procedura burocratica comunicando la volontà di recedere al vecchio fornitore.

L’offerta Internet Unlimited di Vodafone non prevede alcun vincolo di permanenza e si rinnova in automatico ogni 24 mesi salvo disattivazione con restituzione del modem.

È previsto un costo di disattivazione della linea di 28 euro in caso di passaggio ad altro operatore, fermo restando il diritto di recesso gratuito al quale è possibile fare ricorso entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto.