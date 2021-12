La tecnologia ADSL (Asymmetric Digital Subscriver Line) a banda larga, consente la trasmissione dati ad alta velocità che, utilizzando i cavi di rame della linea telefonica fissa, sfrutta per il traffico in caricamento e scaricamento due bande separate. Una velocità di connessione che può arrivare a 24 Mbps in download e in 3,5 Mbps in upload.

La rete ADSL banda larga, come funziona

La rete ADSL ha una copertura pressoché completa del territorio italiano - 95% secondo i più recenti dati AGCOM) – risultando per questo la tipologia di connessione più utilizzata per navigare in Internet da casa.

La connessione avviene collegando il modem fornito dall’operatore con il quale si sottoscrive il servizio alla rete telefonica. Il segnale sarà così trasmesso in Wi-Fi in tutta l’abitazione dallo stesso modem.

Tutti i principali operatori telefonici propongono offerte compatibili sia per la connessione in fibra ottica che in banda larga ADSL.

Offerte di WindTre per la connessione ADSL

WindTre è un’azienda italiana operante nel settore della telefonia nata in seguito alla fusione per incorporazione di Wind Telecomunicazioni S.p.A. in H3G S.p.A.. Secondo le note informative riportate sul sito ufficiale dell’azienda, WindTre è l'operatore mobile numero uno in Italia e tra i principali gestori alternativi nel fisso.

Per quanto riguarda la tecnologia ADSL, anch’essa, come i principali operatori del settore, propone un’offerta per la connessione Internet a casa con ADSL che, con un costo di 25,99 € al mese consente una navigazione Internet illimitata fino a 20 Mbps in download (fino a 7 Mbps dove non disponibile) e 1 Mbps in upload. Il modem Wi-Fi è proposto in vendita abbinata al costo di 5,99 € al mese, già compreso nel costo complessivo dell’offerta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Chi è già cliente può sottoscrivere l’offerta al costo di 22,99 € al mese. Nel caso in cui si disponga già di un modem, è disponibile WindTre Absolute che prevede un costo di 19,99 € al mese.

Tutte le offerte includono 12 mesi di Amazon Prime. Iscrizione che si rinnoverà automaticamente al costo in vigore al momento della scadenza, salvo cancellazione che può essere effettuata in ogni momento accedendo all’area riservata ai clienti “Mio Account”.

Navigare in Internet da casa con ADSL WindTre, come sottoscrivere l’offerta

L’offerta ADSL di WindTre può essere sottoscritta solo online. Per tutti i nuovi clienti, al momento dell’attivazione si può scegliere di non pagare la quota di attivazione di 49,99 € a condizione che l’offerta rimanga attiva per una durata di 24 mesi. In caso di recesso anticipato, sarà addebitata la parte corrispondente al periodo di mancata permanenza. In alternativa, il cliente può decidere di pagare l’intero costo di attivazione al momento della sottoscrizione. Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato on line, potrà essere esercitato, entro 14 giorni dalla sottoscrizione, il diritto di recesso. Non sono previsti costi di disattivazione.

Sarà possibile recedere utilizzando la modulistica scaricabile dal sito aziendale oppure inviando comunicazione tramite i seguenti canali: