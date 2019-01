Annuncio

Il weekend è passato, pian pianino ci si tuffa nella routine giornaliera e ci si rimette in riga, tenendo fede agli impegni della giornata. E' giunto il momento di aprirci ad una nuova settimana, contando sulle previsioni astrologiche dedicate al lavoro e alle passioni amorose. Come se la caveranno i segni dello Zodiaco [VIDEO] nella giornata di mercoledì 30 gennaio? Ci saranno guadagni in vista nella sfera professionale? E l'amore? Lo scopriremo insieme nell'Oroscopo seguente, ricco di fascino e opportunità.

Oroscopo delle buone occasioni amore-lavoro dall'Ariete alla Vergine

Ariete: ottimi i rapporti di lavoro per voi amici dell'Ariete. In particolar modo coloro che possiedono un'attività personale potranno mettere in pratica innovativi progetti, attingendo allo spirito di iniziativa e alla creatività innata in voi.

In amore, lottate per i vostri ideali con forza e decisione.

Toro: risultate troppo aggressivi nella giornata, avete atteggiamenti bruschi forse per via di qualche avvenimento che non è andato per il verso desiderato. Moderate le vostre sensazioni sia in amore che nel lavoro, tutto questo nervosismo vi rende poco produttivi.

Gemelli: risultate molto apatici e malinconici, forse per colpa della Luna che rispetto al vostro domicilio è in opposizione. Anche in amore apparite confusi, non lasciatevi andare a "paranoie" che sono il frutto della vostra immaginazione. Attenzione a non "deconcentrarvi" sul lavoro.

Cancro: apparite un po' stanchi nella giornata, cari amici del Cancro [VIDEO] e mancate di spirito di iniziativa. Abbiate maggiore fiducia nella realizzazione dei progetti sia nel lavoro che in amore, un'idea brillante giungerà ad illuminare il vostro cielo.

Leone: se non otterrete buoni risultati nel lavoro, non temete, l'ascesa sarà lenta ma il successo futuro è assicurato. In amore, attenzione a non commettere imprudenze. Valutate bene il partner che vi sta accanto e prendete le giuste decisioni, attingendo alla vostra saggezza e alla vostra ragionevolezza.

Vergine: le vostre idee sono in crescita, attingono da una fonte intellettuale che procura solo ottimi risultati. Continuate così, questa è la strada lavorativa giusta. In amore, Venere dal Sagittario vi spinge a manifestare maggiormente i sentimenti che provate per la persona amata.

Occhi puntati sulle previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: c'è un'energia che vi blocca e non vi fa progredire, eppure il cambiamento bussa alla vostra porta. Dovete solo farvi coraggio e aprire le porte del destino, migliorando così la sfera affettiva e aprendovi a nuovi progetti lavorativi.

Scorpione: la vostra sensualità è ardente, cercate emozioni forti e le troverete. Sarete molto intuitivi sia nel lavoro che negli affetti, riuscendo a captare gli stati d'animo altrui e analizzandoli apertamente, con una franchezza quasi "brutale".

Sagittario: la Luna è nel vostro segno e vi conferisce vitalità e una forma fisica smagliante. Investite questa energia positiva nel lavoro, otterrete cospicui guadagni. In amore sono previste avventure amorose da vivere con marcata affettività.

Capricorno: attingete alla vostra calma per risolvere delle tensioni lavorative, saprete come affrontare i problemi e li risolverete. In amore avete aperto il vostro cuore, ora spetta all'altra metà fare altrettanto.

Acquario: apritevi maggiormente al sociale cari amici dell'Acquario, intriganti cambiamenti giungono come un fulmine a ciel sereno e chissà che i single non trovino l'anima gemella. Nella sfera lavorativa, attingete a tutta l'intelligenza e la concentrazione che possedete, per risolvere una questione delicata.

Pesci: non fissatevi con pensieri e suggestioni che sono il frutto della vostra immaginazione. In amore [VIDEO] occhio a non essere troppo gelosi: analizzate la situazione così come si presenta, senza stare a sentire le calunnie. Buono il lavoro.