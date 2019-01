Annuncio

Annuncio

Con l'inizio di un nuovo mese, tutti i segni dello Zodiaco devono fare i conti con nuove congiunture astrali e nuovi posizionamenti dei pianeti, che hanno una certa influenza sul nostro comportamento e sulla nostra vita in senso lato. Cosa devono aspettarsi dal mese di febbraio Ariete, Toro e Gemelli? Che tipo di cambiamenti dovranno adottare nel mese di febbraio per fronteggiare le varie problematiche della vita?

Ariete, fate attenzione a non commettere errori

Molto importanti risulteranno i primi dieci-quindici giorni di febbraio, quando sarete chiamati a prendere una serie di decisioni importanti per il vostro futuro.

Leggi anche Oroscopo del giorno 28 gennaio: buone intuizioni per lo Scorpione

Molto bene tutti gli aspetti legati alla salute. Secondo l'oroscopo dell'Ariete [VIDEO] avrete grande energia da canalizzare anche negli sport che potreste cominciare a praticare con successo.

Advertisement

Il periodo potrebbe essere propizio anche per pianificare qualche acquisto importante, come quello di una nuova automobile. La serenità in famiglia è una cosa alla quale date molta importanza, anche se a volte siete vittime di momenti di rabbia dovuta al vostro eccesso di pignoleria.

Toro, andrà tutto a gonfie vele a febbraio

Quello che sta arrivando sarà un periodo molto positivo per le persone nate sotto il segno del Toro [VIDEO] che, più in generale, sono predestinate a un anno ricco di soddisfazioni soprattutto in ambito lavorativo. Vi consigliamo di predisporvi a nuovi incontri d'amore perché l'Oroscopo prevede la formazione di nuove coppie molto invidiate per il loro affiatamento. Il freddo potrebbe spingervi a mangiare più del dovuto, fate attenzione a non esagerare. Potreste soffrire di mal di gola.

Advertisement

I migliori video del giorno

Gemelli, preparatevi ad alcune contrarietà

Febbraio vi metterà a dura prova, poiché le congiunture astrali non vi porranno nelle condizioni operative ideali per mettere a frutto tutto il vostro potenziale. È vostra caratteristica naturale essere un po' incostanti nelle cose che fate, in quanto tendete a interessarvi di molte cose sistematicamente e disperdete così preziose energie fisiche e mentali. Secondo quanto prevede l'oroscopo sarete molto apprezzati comunque in ambito lavorativo, perché tutti sanno che il vostro impegno è sempre produttivo e il vostro senso di responsabilità elevato, soprattutto quando c'è da assumersi responsabilità scomode. Problemi di salute in vista nel mese di febbraio: ultimamente vi siete trascurati, dovete monitorarvi molto più spesso.