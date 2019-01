Annuncio

Gennaio sta ormai per concludersi. Toro e Cancro potrebbero essere in preda ai dubbi, mentre la Vergine sarà pervasa dallo stress. Scopriamo le previsioni degli astri per mercoledì 30 gennaio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: pretendete molto dalla vita, ma non dovete essere frettolosi: ogni cosa si realizzerà con impegno e sacrificio. Sul lavoro state dando il massimo e avete degli obbiettivi ben precisi. In amore potrebbero esserci importanti cambiamenti. Non prendete decisioni senza prima aver riflettuto bene.

Toro: qualcuno potrebbe mettere in discussione le vostre capacità a livello lavorativo, ma non è il caso che vi scaldiate troppo: il tempo dimostrerà quanto valete.

Non fatevi toccare da inutili critiche ed evitate ogni rapporto con chi scoraggia i vostri progetti futuri.

Gemelli: il 30 gennaio vi sveglierete più volenterosi del solito. Avete finalmente deciso di lasciarvi alle spalle il passato difficile. Avete aperto il cuore a nuovi amori e nuove relazioni sociali. Non stancatevi troppo però, siete ancora in una fase di recupero dallo stress dell'ultimo periodo.

Cancro: alcuni di voi sono molto indecisi in ambito lavorativo: c'è chi ha cambiato da poco lavoro ed ora si chiede se abbia fatto la cosa giusta, mentre chi è in proprio ha diversi dubbi sul proseguimento dell'attività. Sarete molto nervosi, ma dovete evitare di riversare tutti i vostri problemi nelle relazioni amorose: nei giorni scorsi avete già vissuto parecchie tensioni e non è il caso di peggiorare la situazione.

Leone: avete voglia di cambiamento, ma dovete utilizzare molta prudenza [VIDEO]. La situazione economica non è delle migliori e adesso si prospettano nuove spese da affrontare. Il consiglio è quello di spingere di più sul lavoro, anche se non vi soddisfa abbastanza. Se volete cambiare settore, aspettate i prossimi mesi.

Vergine: siete delle persone molto precise e se le cose non vanno come volete voi potreste diventare eccessivamente stressanti. Guardate la vita con occhi molto critici, ma dovrete ritrovare un pò di positività, specialmente chi è alla ricerca del compagno o della compagna della propria vita.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: dovete evitare di concentravi su quello che gli altri possono pensare di voi, ma bensì seguire i vostri sogni e desideri senza alcun timore. Tendete a dire troppi 'sì' per non dispiacere gli altri, ma adesso è il momento di pensare più a voi stessi. Se siete insoddisfatti a livello sentimentale [VIDEO]o lavorativo, esprimete i vostri dubbi senza alcun timore: inizialmente potrebbe essere difficile, ma poi ritroverete la serenità.

Scorpione: la settimana è iniziata in maniera un pò pesante, ma mercoledì 30 gennaio potreste ritrovare la serenità e soprattutto il coraggio di affrontare certe situazioni. Dosate bene le parole per non rovinare accordi e progetti futuri. Chiedete consiglio a persone a voi molto care.

Sagittario: questo periodo è al top per voi. Siete molto appagati a livello lavorativo, ma nonostante ciò volete fare sempre meglio. Siete delle persone molto positive, che amano lottare ed impegnarsi per gli obbiettivi che vogliono raggiungere. Anche a livello sentimentale potreste essere molto fortunati.

Capricorno: ci sono alcune situazioni che dovete chiarire e capire se è il caso di chiudere alcune relazioni o meno. Se avete un problema, è il caso che stiate al riposo ed evitiate gli stress.

Acquario: la giornata non sarà l'ideale per le relazioni. Purtroppo le cose in famiglia non sembrano andare per il verso giusto e voi siete molto stanchi di certe situazioni. Avete bisogno di sfogarvi con qualcuno che possa capirvi.

Pesci: state vivendo una fase di calo fisico oltre che mentale. Vorreste che le cose funzionassero come volete e state pensando a come agire. Certe volte però è meglio cambiare strada piuttosto che continuare ad insistere e portare avanti situazioni senza futuro.