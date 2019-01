Annuncio

La seconda settimana del primo mese dell'anno sta per giungere al termine, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per queste giornate? Ecco di seguito l'Oroscopo da Ariete a Pesci di sabato 12 e domenica 13 gennaio 2019, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del week end, 12 e 13 gennaio 2019, amore, lavoro e salute dei segni

Ariete: le prossime giornate si riveleranno estremamente vantaggiose per i nati sotto questo segno, gli astri vi proteggono e vi favoriscono sia per quanto riguarda le questioni sentimentali che l’ambito lavorativo.

Nelle prossime ore qualcuno potrebbe ricevere delle piacevoli sorprese. Incontri favoriti.

Toro: sarà un fine settimana impegnativo per i nati sotto questo segno, ma le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

Gennaio 2019 è il mese ideale per i progetti i viaggi e le relazioni [VIDEO], sarà bene cercare di sfruttare al meglio il favore degli astri. Nella giornata di domenica 13 gennaio tuttavia potreste risentire di un calo di energie, sarà meglio non sottoporre il fisico a sforzi eccessivi e concedersi un momento di riposo.

Gemelli: nella giornata di sabato 12 gennaio potrebbero nascere delle incomprensioni all’interno dei rapporti di coppia, qualcuno potrebbe sentirsi non compreso dal partner. La giornata di domenica sarà più vantaggiosa, sfruttatela per cercare un confronto e parlare delle vostre preoccupazioni con la persona amata. Chi è alla ricerca dell’anima gemella potrebbe fare degli incontri interessanti, se non avrà paura di mettersi in gioco.

Cancro: sarà un fine settimana abbastanza positivo per il segno, soprattutto nella giornata di sabato le energie non mancheranno.

Sarà il momento ideale per concedersi qualche momento di svago, ritagliarsi del tempo da trascorrere con la famiglia e gli amici, ma anche per coltivare le proprie passioni. Un quadro astrale positivo che vi proteggerà anche durante la giornata di domenica, in serata tuttavia alcuni di voi potrebbero risentire di un calo di energie.

Leone: sarà un fine settimana intenso per questo segno, le energie e la voglia di fare non mancheranno. Per chi nell’ultimo periodo ha risentito di fastidi fisici inizierà in queste giornate un momento di ripresa. Intensa la vita amorosa, ci sarà serenità all’interno del rapporto di coppia e anche i single potrebbero fare incontri interessanti. Si accende la passione.

Vergine: durante la giornata di sabato potreste risentire di un calo di energie, la settimana è stata abbastanza impegnativa, dunque sarà meglio evitare gli sforzi e concedersi qualche momento di riposo. Gli astri e le stelle sono favorevoli per quanto riguarda i sentimenti, soprattutto nella giornata di domenica, potreste vivere delle belle emozioni.

Bilancia: la settimana non è stata priva di tensioni per i nati sotto questo segno e delle incomprensioni potrebbero essere nate all’interno dei rapporti professionali e sentimentali. Nel fine settimana sarà meglio agire con prudenza e cercare di evitare litigi e discussioni. Gli astri vi invitano a concedervi un momento di solitudine per far luce in voi stessi e decidere i prossimi passi da compiere.

Scorpione: durante il weekend le tensioni non mancheranno. I nati sotto questo segno saranno più irritabili del solito ed evitare le polemiche potrebbe non essere semplice, le incomprensioni non mancheranno sia per quanto riguarda i sentimenti che l’ambito lavorativo. In queste giornate sarà bene evitare le provocazioni e rimandare le decisioni importanti.

Sagittario: il weekend sarà il momento migliore di questa settimana per questo segno, che potranno concedersi qualche momento di svago e leggerezza in compagnia delle persone care. Viaggi, incontri e cene con gli amici saranno l’occasione ideale per staccare la spina dalle preoccupazioni della vita professionale e divertirsi un po’. Un quadro astrale positivo protegge le relazioni di tipo sentimentale e favorisce i nuovi incontri.

Capricorno: non è un momento particolarmente favorevole per il segno, soprattutto per quanto riguarda il fisico. Già a partire dalla giornata di giovedì alcuni di voi potrebbero aver risentito di fastidi fisici o malesseri di stagione, dunque durante questo fine settimana sarebbe meglio concedersi qualche momento di riposo e curare la salute. La seconda metà del mese di gennaio [VIDEO] si rivelerà più vantaggiosa per il segno che potrà assistere ad una bella ripresa sia per quanto di guarda la salute, che i sentimenti.

Acquario: durante il weekend potrete fare affidamento su un quadro astrale decisamente positivo, tuttavia alcuni di voi potrebbero risentire di un calo di energia e di qualche disturbo fisico. Nella giornata di sabato sarà meglio dedicarsi alla cura del corpo e concedersi un momento di riposo. Al contrario la giornata di domenica 13 potrebbe portare delle piacevoli sorprese. Serenità in amore.

Pesci: un quadro astrale molto vantaggioso protegge il segno durante le giornate di sabato 12 e domenica 13 gennaio 2019. Quello che segue sarà un fine settimana interessante soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Vi sentirete romantici e passionali, questo gioverà ai rapporti di coppia e favorirà i nuovi incontri. In ambito lavorativo potrebbe nascere una questione da valutare con estrema attenzione.