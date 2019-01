Annuncio

Inizia un nuovo fine settimana, il secondo del mese di gennaio, per tutti e dodici segni zodiacali. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 12 gennaio 2019, con amore, lavoro e salute protagonisti di questa nuova giornata. Quali novità hanno in serbo stelle e pianeti per i segni dello zodiaco? Per scoprirlo non ci resta che leggere le previsioni del giorno.

Ariete: in amore arrivano due giornate interessanti, la Luna nel vostro segno zodiacale vi aiuta a migliorare alcune situazioni.

Nel lavoro la situazione generale porta buone possibilità di cambiamento. Il fisico va meglio.

Toro: per i sentimenti cercate di ritrovare la voglia di amare, qualcuno potrebbe non impegnarsi in questo momento.

A livello lavorativo non arrivano guadagni immediati, ma presto riuscirete a recuperare. Fisico in calo in serata.

Gemelli: a livello amoroso in questi giorni c'è grande energia, le passioni non mancano. Nelle discussioni ne uscirete vincenti. Nel lavoro dovete evitare di fare passi azzardati a livello finanziario. Fisico che vi vede stanchi.

Cancro: in amore queste non sono stelle importi per voi, alcuni stanno vivendo una fase di riflessione, c'è una scelta da portare a termine. A livello lavorativo i contrasti sono conclusi, entro la primavera dovete capire se portare avanti programmi e progetti. Fisico che porta qualche problema.

Leone: a livello sentimentale in questa giornata tornate protagonisti, coloro che sono soli da tempo devono guardarsi intorno. Nel lavoro, se vi impegnate otterrete di più, momento migliore per mettersi in gioco anche in qualcosa di diverso dal solito.

Energia per il fisico.

Vergine: in amore le ultime due giornate hanno portato qualche momento di disagio, settimana di recupero. A livello lavorativo ci sono molte cose da fare, ma c'è stanchezza, approfittate di questo fine settimana per riposare. Calo per il fisico.

Previsioni 12 gennaio 2019: la giornata

Bilancia: a livello sentimentale, fine settimana che porta alla luce alcuni momenti di disagio, le coppie dovranno avere più pazienza. Nel lavoro evitate di fare tutto da soli, cercate più collaborazione. Per il fisico è meglio non strafare.

Scorpione: in amore il recupero arriverà da settimana prossima, quando avrete maggiore forza e vitalità. A livello lavorativo c'è stanchezza in questa fase, ma anche novità da affrontare, migliorare il vostro raggio d'azione. Fastidi per il fisico.

Sagittario: per i sentimenti fine settimana che parla d'amore, se qualcosa non funziona in questo periodo riuscite anche a risolvere qualcosa di difficile. A livello lavorativo c'è fermento, possibile iniziare nuovi progetti nei prossimi giorni.

Fisico da curare.

Capricorno: in amore Mercurio nel segno porta una grande voglia di fare, nuove conoscenze favorite. A livello lavorativo avete una grande carica ed energia, potrebbe venirmi in mente una bella idea. Attenzione in questa fase per il fisco.

Acquario: a livello sentimentale nel pomeriggio torna una grande capacità di azione, se vi piace una persona sfruttate questo periodo. Nel lavoro occorre trattare questioni importanti che riguardano casa e famiglia, c'è anche la volontà di recuperare economicamente. Nervosismo per il fisico.

Pesci: per i sentimenti fine settimana che porta qualche incertezza, gennaio è un mese nel complesso di ripensamenti. A livello lavorativo ci sono spese in più, cercate di affrontare bene questa situazione. Piccoli fastidi per il fisico.