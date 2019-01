Annuncio

Annuncio

Il 2019 è iniziato da poco iniziato, scopriamo quali sono le previsioni degli astri e delle stelle durante questo primo mese dell’anno per quanto riguarda l’amore e le affinità tra i segni. Ecco di seguito l’Oroscopo segno per segno del mese di gennaio.

Le predizioni da Ariete a Vergine

Ariete: con l’arrivo del nuovo anno l’Ariete riscopre la voglia di intrecciare legami e fare nuove conoscenze: sarà un momento positivo per le relazioni, anche per quelle iniziate da poco.

Le amicizie che nascono in questo periodo potrebbero rivelarsi decisamente importanti per il futuro. Scintille con il segno del Toro e l’Acquario.

Toro: un quadro astrale non molto definito quello del segno per questo inizio anno.

Advertisement

Durante l’ultimo mese del 2018 potrebbero essersi verificati dei cambiamenti. Qualcuno potrebbe aver iniziato dei nuovi percorsi o progetti ed ora attende l’arrivo dei primi risultati. Lanciarsi in una relazione o in nuove conquiste potrebbe non essere semplice, ma non impossibile. Un’affinità particolare si potrebbe creare con una persona dell’Acquario, tensioni con lo Scorpione.

Gemelli: i sentimenti ricoprono un ruolo centrale durante il mese di gennaio 2019 [VIDEO]: ci sarà serenità in amore e la passione si riaccenderà. Chi da tempo nutre dei sentimenti nascosti per qualcuno potrà sfruttare il favore delle stelle per aprire il proprio cuore alla persona amata. Delle preoccupazioni potrebbero nascere in ambito finanziario. Attenzione ai rapporti con lo Scorpione.

Cancro: con Marte in posizione dissonante gestire rapporti interpersonali non sarà semplice, delle agitazioni potrebbero nascere con il segno dell’Ariete.

Advertisement

Sarà un momento di forte tensione, in amore potrebbero nascere delle incertezze. Litigi ed incomprensioni sono dietro l’angolo, siate prudenti.

Leone: durante l’intero mese di gennaio i nati sotto questo segno potranno fare affidamento su un quadro astrale vantaggioso, in cui i nuovi progetti saranno favoriti. Qualcuno penserà di compiere passi importanti in amore come il matrimonio, l'arrivo di un figlio o la convivenza. Una notevole ripresa si avrà anche per quanto riguarda la salute.

Vergine: nel corso del mese sarà meglio restare concentrati evitando di compiere passi falsi, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo e l’aspetto economico. Delle incomprensioni potrebbero nascere con il segno dei Gemelli. Qualcuno nato sotto il segno del Toro potrebbe aiutarvi a risolvere un problema, serenità nei rapporti con l’Ariete.

Astrologia, amore e affinità dei segni: da Bilancia a Pesci

Bilancia: il lavoro potrebbe essere fonte di grande stress e durante le ultime settimane di questo primo mese del 2019 [VIDEO].

Dei conflitti potrebbero nascere all’interno dei rapporti professionali. Siate cauti soprattutto con le persone nate sotto il segno del Cancro e del Capricorno. Più positiva sarà la sfera sentimentale, ci saranno belle emozioni soprattutto per chi ha una relazione che va avanti da tempo.

Scorpione: l’intero mese rappresentata una fase di recupero per il segno, è un momento interessante di crescita e cambiamento. In queste giornate avrete modo di risolvere alcune problematiche nate nei mesi precedenti. Potrete guardare al futuro con maggior ottimismo e determinazione, durante il 2019 riceverete delle belle soddisfazioni. Attenzione nei rapporti con i Pesci.

Sagittario: con Giove che entra nel segno il mese di gennaio si concluderà nel migliore dei modi per i nati sotto il segno. Gli astri favoriscono i nuovi incontri e proteggono le relazioni che nascono in questo periodo. Nuovi progetti potrebbero svilupparsi all’interno della vita di coppia soprattutto per coloro che hanno una relazione con qualcuno del Toro o del Leone.

Capricorno: durante le ultime due settimane del mese di gennaio potrebbero nascere delle tensioni all’interno dell'ambito lavorativo: fate attenzione ai rapporti con colleghi e superiori. Particolarmente instabili i legami con con lo Scorpione. La vicinanza di qualcuno nato sotto il segno dei Pesci potrebbe aiutarvi nella risoluzione di un problema.

Acquario: è un mese di grande forza ed energia, le relazioni, i nuovi contatti e i viaggi sono protetti da un quadro astrale decisamente vantaggioso. Ci sarà stabilità nei rapporti interpersonali e chi precedentemente ha avuto dei contrasti con qualcuno nato sotto il segno del Capricorno potrà risolvere le incomprensioni. Delle problematiche potrebbero nascere con un Sagittario.

Pesci: il mese di gennaio si rivelerà un mese di stallo per questo segno. Non ci saranno grandi cambiamenti, tuttavia qualcosa inizierà a smuoversi. È il momento ideale per cercare di risolvere alcune problematiche nate durante l’anno precedente, risolvere i conflitti, chiarirsi le idee e tornare a lottare per ottenere i vostri obiettivi. Serenità nei rapporti con Leone e Toro, contrasti con qualcuno nato sotto il segno dei Pesci.