Siamo ormai nel vivo di questo primo mese dell'anno, scopriamo quali sono le previsioni degli astri e delle stelle per quanto riguarda l'amore durante queste giornate. Ecco di seguito l'Oroscopo sull'amore di gennaio 2019 segno per segno, da Ariete a Pesci, con previsioni per coppie e single.

Astrologia gennaio 2019, l'amore dei segni

Ariete: il mese di gennaio è molto positivo per il segno, i sentimenti sono i protagonisti e per alcuni la passione si riaccende.

Vi sentirete romantici e desiderosi di trascorrere momenti di intimità con il partner. I single avranno la possibilità di fare incontri interessanti, soprattutto nella seconda metà del mese.

Toro: durante questo mese Venere in posizione vantaggiosa favorirà la ripresa del segno, soprattutto per quanto riguarda l’amore e l’ambito lavorativo. Incastrare tutti gli impegni con le esigenze della vita di coppia e familiare diventerà più semplice nel corso del 2019 [VIDEO], sarà un anno ricco di emozioni e tra progetti di coppia e nuovi incontri.

Gemelli: in questo momento l’amore occupa un ruolo di secondo piano nella vita di questo segno, molto impegnato dal lavoro e da questioni di carattere economico. Non resta dunque molto tempo da dedicare ai sentimenti, la persona amata potrebbe risentirne. Almeno fino all’inizio del nuovo mese, gli astri non saranno dalla vostra parte per quanto riguarda i problemi di cuore e anche fare nuovi incontri potrebbe risultare difficile.

Cancro: non è un periodo particolarmente fortunato per questo segno e durante il mese di gennaio l’amore verrà messo a dura prova.

Non mancheranno i dubbi e le incertezze, litigi e discussioni sono dietro l’angolo all’interno del rapporto di coppia e qualcuno potrebbe prendere decisioni importanti entro l’inizio del mese di febbraio. In questo momento volete vivere alla giornata, dunque fare incontri che si dimostreranno importanti per il futuro non sarà semplice, ma non è da escludere che facciate conoscenze interessanti durante l'ultima settimana del mese.

Leone: Il nuovo anno è iniziato con grande forza ed energia per questo segno e anche l’amore ne trarrà beneficio. Il recupero delle forze riaccende la passionalità, belle emozioni possono essere vissute all’interno dei rapporti di coppia e anche chi nei mesi precedenti ha attraversato qualche momento di incertezza potrà godere della ritrovata serenità.I single potrebbero fare incontri interessanti, se non avranno paura di mettersi in gioco.

Vergine: con Venere in posizione dissonante il mese di gennaio non sarà privo di tensioni per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Potreste attraversare un momento di forte incertezza, qualcuno potrebbe non essere sicuro dei propri sentimenti o di quelli altrui. L’atmosfera di serenità calerà sul segno con l’arrivo del mese di febbraio, quando sarà possibile chiarire le incomprensioni all’interno del rapporto con il partner e i single potranno fare affidamento sul favore degli astri.

Bilancia: gennaio sarà un mese di alti e bassi per quanto riguarda i sentimenti per i nati sotto questo segno, tuttavia le emozioni non mancheranno. Soprattutto nella seconda metà del mese i single avranno l' opportunità di fare incontri interessanti per il futuro. Sarà un momento tranquillo per quanto riguarda le relazioni, le piccole comprensioni non mancheranno, ma risolverle non sarà difficile.

Scorpione: con l’inizio del nuovo anno è iniziato per il segno un momento di rinascita. Chi è single o vuole lasciarsi alle spalle un amore finito o una separazione, potrebbe fare un incontro molto interessante entro la fine del mese di gennaio. È un periodo di grande energia, vi sentite romantici e passionali, i rapporti di coppia faranno scintille, soprattutto per chi ha accanto una persona del Leone o del Toro.

Sagittario: un quadro astrale non ben delineato si riflette sul segno, è un periodo di alti e bassi e le agitazioni non mancano. Gestire i rapporti con gli altri non sarà semplice, litigi e discussioni potrebbero crearsi all’ interno della vita di coppia. Anche per quanto riguarda i single il 2019 sembra iniziare a rilento, ma non temete, il vostro momento arriverà presto! [VIDEO]

Capricorno: alcuni dei nati sotto questo segno stanno cercando di risolvere un problema personale, sentimentale o lavorativo, che già da tempo crea disagio e nervosismo. Le ultime settimane del mese di gennaio si riveleranno vantaggiose in tal senso, alcune problematiche troveranno soluzione. Chi è alla ricerca dell’anima gemella potrebbe fare un incontro interessante per il futuro durante questo primo mese dell’anno.

Acquario: è un momento fortunato per il segno per quanto riguarda l’amore, le stelle vi sorridono. Anche chi durante gli ultimi mesi ha vissuto qualche momento di incertezza all’interno del rapporto di coppia, potrà ritrovare la serenità. In questo momento viaggi e incontri sono favoriti, concedetevi qualche momento di svago. Qualcuno potrebbe fare incontri interessanti e abbandonarsi alla passione.

Pesci: il mese di gennaio è iniziato sottotono per quanto riguarda i sentimenti, soprattutto chi vive in coppia potrebbe aver attraversato dei momenti di incertezza e nervosismo. Durante la seconda metà del mese inizierà un netto miglioramento, ci sarà maggior serenità e la possibilità di chiarire vecchie incomprensioni. I single potrebbero fare nuovi incontri, ma nulla che potrebbe dimostrarsi duraturo nel tempo.