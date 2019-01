Annuncio

La Luna è entrata in Gemelli e porta con sé la percezione di sentimenti razionali. E' una Luna d'aria che ha bisogno di riflessione e che si scontra con quel "pasticcio" di sentimenti chiamato emozioni. Analizziamo quali effetti procura nel costellato cielo dello Zodiaco [VIDEO] e come ciascun segno reagisce a questo influsso. Ecco l'Oroscopo del 18 gennaio con le previsioni astrologiche su amore e il lavoro.

Novità amorose nell'oroscopo di venerdì con la Luna in Gemelli

Ariete: approfondite maggiormente la sfera sentimentale, investendo nella passione e nell'amore con slancio.

Avrete energia da vendere. Buone le opportunità lavorative. Evitate i pettegolezzi e moderate le parole.

Toro: cercate di ritrovare la serenità a cui tanto ambite, vivendo la sfera lavorativa con maggiore consapevolezza.

Evitate le spese eccessive che potrebbero non fare quadrare il vostro budget, innescando noie e problemi. Buono l'amore e novità in vista per voi amici del Toro.

Gemelli: la Luna è entrata nel vostro domicilio e approfondisce la curiosità intellettuale, accentuando l'intuizione in ambito lavorativo. Utilizzate proprio questa sensazione per superare eventuali ostacoli amorosi e non lasciatevi sopraffare dalla paura d'amare.

Cancro: c'è qualcosa che rende il vostro cielo pesante. Fate chiarezza nel vostro cuore e analizzate i vostri sentimenti, spiegandoli al partner. I single sono in attesa dell'amore. In ambito lavorativo nessuna novità.

Leone: siete al top cari amici del Leone [VIDEO], sì prospetta una giornata favolosa soprattutto per i sentimenti. Se dicembre scorso e stato un mese pesante, adesso state recuperando alla grande.

Nuovi e fortunati incontri amorosi sono lì dietro l'angolo.

Vergine: dimostrate di impegnarvi maggiormente nel lavoro e otterrete successo e avanzamenti di carriera. Anche nella sfera affettiva, dovrete puntare i riflettori sulla situazione amorosa attuale, progredendo in meglio. Solo così potrete dare una svolta preziosa alla vostra vita.

Previsioni astrologiche lunari dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete molto tesi nella giornata e non riuscirete a contenere la rabbia. Analizzate ciò che più vi interessa ed effettuate un'accurata selezione, pensando maggiormente a voi e dedicandovi attenzioni meritate. In amore vuoterete il "sacco" con il partner.

Scorpione: i vostri consigli saranno davvero fondamentali sia per le persone che amate che per i vostri colleghi. Diffondete "perle di saggezza" che saranno accolte e gioveranno anche a voi stessi. In particolare, il vostro partner seguirà le vostre idee, gestendo meglio la situazione economica.

Sagittario: non permettete alle cose di famiglia di interferire nella vostra sfera sentimentale ma progredite in amore [VIDEO], vivendo maggiormente la storia e puntando sul dialogo.

I single potranno aprirsi a nuovi incontri amorosi. Solito tram tram nel lavoro.

Capricorno: allontanate le persone che non producono in voi il benessere dovuto, anche nel lavoro prediligete maggiormente coloro che possono essere costruttivi. Solo in questo modo potrete concentrarvi e scaricare la tensione, vivendo meglio anche i rapporti sentimentali.

Acquario: apparite molto stanchi nella giornata, sentite forte il bisogno di evadere, allontanandovi da tutto e da tutti. Concentrate le vostre energie sulla salute, evitando però di trascurare un importante dettaglio lavorativo.

Pesci: la Luna illumina una vostra parte personale e intima, spetta a voi decifrare questa sfera emotiva, apportando le giuste modifiche e usufruendo dei riflessi lunari. Solo così potrete vivere con gioia gli amori e produrre di più nel lavoro.