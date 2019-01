Annuncio

Anche la terza settimana del mese di gennaio sta per avviarsi alla conclusione. Scopriamo le previsioni degli astri per la giornata di sabato 9 gennaio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: avete deciso di ponderare bene le vostre spese economiche, per far si che un progetto possa essere portato avanti tranquillamente. Avete fatto bene i conti e le cose potrebbero riuscire ad andare per il verso giusto. L'Ariete è un segno molto forte: quando vi mettete in gioco fate di tutto per portare a termine i vostri piani.

Toro: siete molto energici, ma potrebbero esserci alcuni problemi [VIDEO]per quanto riguarda l'amore. Anche in famiglia la situazione potrebbe non essere delle più tranquille per via di intoppi economici.

Alcuni cavilli burocratici vi stanno mettendo i bastoni tra le ruote, ma presto potrebbe esserci una nuova fase di recupero.

Gemelli: nell'ultimo periodo avete fatto diverse nuove amicizie e creato contatti che adesso si riveleranno molto importanti per la vostra vita professionale. Se qualcuno vi ha proposto delle nuove esperienze, non rifiutate per paura di non essere capaci, lanciatevi. Sarà di fondamentale importanza un lavoro di squadra.

Cancro: Giove e Marte sono a vostro favore, per cui la giornata potrebbe rivelarsi molto fortunata sotto l'aspetto sentimentale. Qualcuno potrebbe fare nuove conoscenze e rimanere sorpreso. Chi invece ha una relazione da tempo, si sentirà in ottima sintonia con il proprio partner.

Leone: Venere è in aspetto dissonante il 19 gennaio, per cui qualcosa potrebbe non andare come vorreste.

Purtroppo il malumore caratterizzerà la vostra giornata, forse perché non vi sentite abbastanza apprezzati dalle persone che vi stanno intorno o perché potrebbero essersi venute a creare situazioni spiacevoli che non dipendono direttamente da voi.

Vergine: in questo periodo siete molto più forti e arguti del solito. Per alcuni vostri amici e parenti rappresentate un punto di riferimento a cui rivolgersi in caso di problemi. In amore potreste ricevere delle belle sorprese.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: dovete prendere delle decisioni urgentemente, ma non sapete quale strada intraprendere. Siete un pò in difficoltà e l'aiuto del vostro partner potrebbe rivelarsi fondamentale. L'importante è rimanere ottimisti e seguire ciò che il proprio cuore consiglia.

Scorpione: sul lavoro tutto tranquillo ed anche a livello sentimentale. Vi troverete nella situazione di dover aiutare il vostro compagno o la vostra compagna alle prese con un momento di difficoltà. Avete un atteggiamento molto protettivo nei confronti delle persone che amate.

Sagittario: solitamente non siete molto accondiscendenti con gli altri, ma sabato la situazione sarà ben diversa: sarete più propensi ad aiutare gli altri e qualcuno potrebbe mostravi la sua gratitudine con une lieta sorpresa. Tante soddisfazioni a livello economico.

Capricorno: in questa giornata sarete alla ricerca di conferme [VIDEO], soprattutto in amore. Solitamente siete delle persone un pò chiuse e riflessive, ma in queste giornate avete deciso di lasciarvi andare alla spensieratezza e alla voglia di vivere alla giornata. Chi ha una storia importante da tempo, potrebbe prendere delle decisioni che influenzeranno la vita futura.

Acquario: troppi gli impegni che vi siete assunti negli ultimi mesi: adesso state risentendo inevitabilmente dello stress accumulato, anche a livello fisico. Non hai molta vitalità in corpo, dunque è meglio concedersi un pò di relax e dedicarsi alle proprie attività preferite.

Pesci: i nati sotto il vostro segno zodiacale sono delle persone molto creative, ma che purtroppo tendono a creare molta confusione. Se nell'ultimo periodo avete dovuto affrontare diverse tensioni, adesso è il momento di ritornare più positivi ed ottimisti. Avete diverse idee e dovete cercare di renderle concrete.