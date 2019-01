Annuncio

Annuncio

Nella carta dello Zodiaco, le vibrazioni prodotte dai transiti planetari [VIDEO] creano sensazioni tutte nuove. Innovativi cambiamenti che interessano ciascun segno zodiacale si presentano lì inaspettati, attendendo solo di essere accolti con ottimismo. Le stelle e l'Oroscopo, potenti alleati atti a favorire l'amore e le passioni, risultano il riassunto di queste vibrazioni planetarie. Analizziamo la situazione astrale di ciascun segno zodiacale single per il fine settimana alle porte, premiando in una classifica stellare il segno più fortunato.

Leggi anche Oroscopo del giorno 17 gennaio con stelline: ottimo giovedì per Scorpione e Sagittario

L'oroscopo dell'amore single del 19 premia l'Ariete con una 'medaglia d'oro'

Ariete: andate dove vi porta il cuore e non temete cari amici dell'Ariete [VIDEO], vincerete il primo posto nella classifica stellare dell'amore.

Advertisement

Di forza ne avete da vendere, quindi non indugiate e lanciate frecce amorose individuando una "preda" da cacciare. Colpirete dritto al cuore della fortunata/o.

Sagittario: in una riunione tra amici o un party brillerete di luce propria, inondati come siete dell'influsso fortunato di Giove. Venere [VIDEO]è congiunta a questo pianeta favorevole, quindi cosa volete di più dalla vita se non una medaglia d'argento? Concedetevi qualsiasi emozione, da vivere off limits.

Leone: Urano e Marte in congiunzione dalla prima casa astrologica dell'Ariete vi conferiscono la carica esplosiva giusta per conquistare la persona che avete puntato. Passate all'azione senza remore, nuovi amori sono in arrivo e non aspettano altro di riscaldarvi il cuore.

Scorpione: gli opposti si attraggono, si sa e voi amici dello Scorpione sarete una calamita in questo sabato di metà gennaio.

Advertisement

I migliori video del giorno

Attrarrete corteggiatori diversi da voi, dal vostro modo di pensare e di agire, ma in fondo è proprio questo che regala una nota piccante all'amore.

Gemelli: approfondite maggiormente i sentimenti, puntando di più sul romanticismo. La Luna nel vostro domicilio vi rende allegri e frizzanti quindi apritevi agli altri senza indugio, scacciando via l'indecisione. Un uomo Gemelli ricercherà una donna colta, i Gemelli donna si lasceranno andare ai festeggiamenti frivoli.

Capricorno: se non avete avuto tempo di incontrarvi con una persona che vi fa piacere rivedere, questo è il sabato giusto. Avete tutte le carte in regola per essere vincenti e caricare di scintille amorose questo appuntamento. Non esitate, cari amici del Capricorno, Saturno il pianeta del destino, vi spinge al cambiamento.

Amore imprevedibile nella classifica stellare single di sabato

Pesci: evitate di stare troppo con la testa tra le nuvole, cari amici dei Pesci o rischierete di perdere intriganti opportunità amorose. Tuffatevi nella sfera sociale, approfondendo le nuove conoscenze con slancio e apertura mentale.

Decidete con calma chi puntare, ricordando che i giudici della vostra vita siete voi.

Vergine: non stressatevi troppo nel ricercare qualcosa che vi manca, non è detto che dobbiate ottenerlo subito. Pensate maggiormente al vostro benessere, curando il vostro look e dedicandovi a un "restyling" generale. Solo allora potrete partire all'attacco più forti di prima.

Acquario: prendetevi tutto il tempo di cui avete bisogno per capire a fondo ciò che desiderate dall'amore. Non è detto che dobbiate a tutti i costi realizzare subito i vostri progetti amorosi, tempo al tempo e tutto andrà per il verso giusto.

Bilancia: forse vi sentite un po' troppo soli in questo sabato e abbandonati dagli amici che per voi "contano". Non lasciatevi andare all'ira, non badate troppo a chi c'è e chi è assente, pensate a voi senza ascoltare inutili pettegolezzi.

Cancro: la felicità vi gioca brutti scherzi e si nasconde in un angolo buio del vostro cuore. Ma non trascorrete troppo tempo in casa: piuttosto che leggere un buon libro ed "evadere" dalla realtà, uscite e frequentate le persone a voi più care.

Toro: questo weekend per voi amici del Toro è un po' sottotono, colpa forse della Luna che ha lasciato il vostro cielo astrale, lasciandovi al buio e abbassando la vostra carica amorosa. Ma non temete, uno spiraglio di luce lunare si intravede sempre e potrete ricaricare le batterie, preparando il terreno per le future conquiste amorose.