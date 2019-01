Annuncio

L’Oroscopo di domani 13 gennaio 2019 si prospetta interessante e ricco di novità per i segni. Sarà una domenica piena di cose da fare per Acquario e Gemelli, spazio alla creatività e nuovi incontri appassionanti per Pesci e Sagittario mentre per gli altri non mancheranno opportunità da prendere al volo e interessanti prospettive su cui riflettere. Scopriamo quali sono le previsioni.

Agitazione per Gemelli, pensieri per il Cancro

Domenica di riflessioni per l’Ariete ma anche di spunti futuri su cui riflettere.

L’amore sembra darvi soddisfazioni, ma anche il partner vorrebbe le giuste attenzioni.

Previsioni degli astri interessanti per il Toro, che passerà una domenica in viaggio o in movimento.

Attenzione all'alimentazione e a non esagerare con le abbuffate.

Stelle agitate per il segno dei Gemelli alle prese con interessanti novità familiari. Una proposta inaspettata da parte di una persona cara potrebbe farvi riflettere su questioni future.

Pensieri in vista per il Cancro ma anche voglia di dedicarsi alle cose amate e alla famiglia. Le stelle consigliano di liberare la mente e di pensare maggiormente al presente.

Interessanti opportunità questa domenica per il segno del Leone. Qualche familiare potrebbe mettervi davanti a scelte forzate. Per il resto il divertimento vi attende.

Amore nervoso ma pronto a riprendere le redini in mano per il segno della Vergine. Non sarà una giornata rosea negli affetti ma sicuramente ragionando bene tutto passerà in breve tempo.

Spese per Bilancia, incontri per Sagittario

Distrazione e spese folli caratterizzano il fine settimana della Bilancia.

Attenti a non esagerare con le spese, cercate di risparmiare qualcosa per il futuro.

Previsioni astrali abbastanza ottimistiche per il segno dello Scorpione. Le vostre solite battaglie vi occupano la mente, qualche lite con il partner o una persona cara potrebbe essere in agguato ma ci sarà tempo per risolvere la questione.

Creatività e interessanti incontri per il Sagittario pronto a sfoderare ambizioni e passioni in questa fredda domenica di gennaio. L’amore vi sorride.

Buone prospettive per il Capricorno desideroso di relax e di cose semplici. Le stelle consigliano di dedicarsi alla lettura o al cinema.

Troppi impegni per l’Acquario con il rischio di dimenticare le cose importanti da fare. Attenzione a non trascurare le persone amate.

Idee nuove ma anche qualche malumore e incontri interessanti caratterizzano la domenica dei Pesci. Romanticismo e ottimismo sembrano volare in alto.