Quella di lunedì 14 gennaio sarà una giornata carica di tensioni per i nati sotto il segno dei Pesci e del Toro. Saranno portatori di energie positive [VIDEO], invece, Gemelli e Scorpione. Inizio settimana all'insegna di nuove e inattese amicizie per il Capricorno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: lunedì dovrete tenere gli occhi ben aperti per capire quali sono le vere intenzioni di chi vi sta accanto, anche se preferireste concentrarvi maggiormente sui vostri impegni.

Vi renderete conto che quelle persone che reputavate amiche, in realtà non lo erano affatto. Cercate di concentrarvi maggiormente su voi stessi.

Toro: vi renderete conto che essere nervosi anche nei confronti di chi non vi ha fatto nulla di male non è utile per voi stessi.

Cercate di stemperare la tensione sia con il partner che con i colleghi, concedendovi qualche battuta genuina in più. Allo stesso tempo, però, non perdete d'occhio le vostre finanze, cercando di preservarle il più possibile per ogni evenienza.

Gemelli: un entusiasmo innato sarà il protagonista della vostra giornata di lunedì. Non farete nulla con malizia, ma lascerete ampio spazio a tutta la vostra tenerezza, e quest'aspetto potrebbe risultare particolarmente gradito al partner. Un problema piuttosto ostico da risolvere potrebbe crearvi qualche difficoltà sul lavoro: date sempre il massimo.

Cancro: nel corso del pomeriggio farà capolino una serenità con il partner priva di quei risvolti "piccanti" che spesso vi caratterizzano. In quest'occasione, dunque, potreste essere in grado di mostrare il vostro lato più spirituale, che senza dubbio verrà apprezzato da chi vi circonda.

Anche se il lavoro sta diventando piuttosto pesante, non avrete problemi a superare tutti gli ostacoli.

Leone: un po' di insoddisfazione generata soprattutto dalla vostra smania di avere sempre di più, non vi farà apprezzare tutto ciò che vi circonda e vi farà sentire fuori luogo. Questa condizione potrebbe far sorgere delle tensioni con il partner o con i familiari: cercate di non pensarci troppo e di occuparvi di quell'incarico noioso che proprio non volevate e che, invece, vi è stato appioppato a tutti i costi.

Vergine: siete stressati e privi di energie. Evitate di lanciarvi in esperienze troppo faticose, e lunedì sera potreste godere di un relax che non riuscivate a provare ormai da tanto tempo. In mattinata si potrebbe verificare un dissidio con i colleghi, ma tutto si dovrebbe risolvere in tempi brevi, soprattutto per la vostra stanchezza che vi impedirà di tenere il punto troppo a lungo.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: lunedì sarete troppo malinconici e nostalgici. Voi della Bilancia, infatti, continuate a commettere lo stesso errore [VIDEO], pensando che una relazione ormai finita si sarebbe potuta evolvere diversamente.

Anche se non vi lascerete sopraffare dai ricordi, vi renderete conto di non aver affatto chiuso con il passato. Fatelo per voi stessi.

Scorpione: avrete intenzione di intensificare i vostri sforzi in ogni ambito della vostra vita, dal rapporto con il partner che vi risulta un tantino spento, ad una nuova ma non del tutto inedita grinta sul lavoro. Sarete piuttosto attratti da un nuovo investimento, ma fate sempre attenzione a come gestite i vostri soldi.

Sagittario: lunedì mattina avrete diversi impegni lavorativi, ma una volta a casa non vi mancherà l'energia necessaria per ravvivare la fiamma della vita di coppia. Saprete come soddisfare il vostro partner, è questa è una qualità che appartiene a pochi.

Capricorno: potreste stringere amicizia con un collega a cui prima non rivolgevate delle attenzioni particolari, scoprendo che la sua compagnia è una delle migliori di cui abbiate potuto godere finora. Cogliete l'occasione per frequentare questa persona fin dal pomeriggio, ma non mancate di studiarla a fondo per capire appieno la sua personalità.

Acquario: lunedì avrete voglia di concedervi un look "estremo", sfoggiando qualcosa di decisamente originale. Questo cambio di rotta potrebbe essere l'occasione giusta per far colpo su qualcuno che vi interessa da tempo. L'energia non vi mancherà affatto, ma potreste subire qualche perdita economica.

Pesci: vi getterete a capofitto sul lavoro, in barba a tutti coloro che vi definiscono pigri e oziosi. Un po' di stanchezza e di tensione potrebbe farvi entrare in conflitto con qualcuno di importante per voi, ma vi basterà un pizzico di pazienza per ristabilire la calma. Avrete un autocontrollo invidiabile.