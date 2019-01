Annuncio

La giornata di venerdì 18 gennaio 2019 procederà un po' a tentoni per alcuni segni, come il Toro e la Vergine. Una ripresa a lavoro scoppiettante interesserà il segno dei Pesci, mentre una scintilla scoccherà per l'Acquario.

Ma vediamo i dettagli delle previsioni.

L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il periodo che avete scelto come sano momento di distensione procede per il meglio, anche se le finanze potrebbero subire un leggero calo nella serata di venerdì.

Date loro un minimo di attenzione in più. In amore nulla è scontato quindi potreste essere alquanto indifferenti nei confronti del vostro partner, ma dipenderà da quanto vi siete stressati.

Toro: il lavoro non sta andando affatto bene, o comunque è nel bel mezzo di uno stallo e voi non sapete come uscirne. Potreste mettere in atto un'idea che sfrutti le vostre doti personali per garantire maggiore efficienza. Nel frattempo, vi godrete appieno la sensibilità del vostro partner, scambiandovi più tenerezza e complicità del solito.

Gemelli: nella giornata di venerdì avrete il forte sentore di festa, di sorprese, di divertimento. Dopo una settimana gettati a capofitto nel lavoro, che non è andato benissimo (anche se non potete comunque lamentarvi), vi sentirete spossati ma per niente disposti a rinunciare allo svago. Potreste rivedere un amico di vecchia data.

Cancro: probabilmente ci avevate già fatto caso, questa settimana è una lenta scalata verso le rivelazioni in ambito amoroso e non solo.

La vostra serenità si sta via via facendo più concreta, complice Giove che vi sta proponendo delle sorprese uniche nel loro genere. Bene il lavoro, ma un incarico di venerdì potrebbe risultare alquanto difficile.

Leone: la schizzata in alto delle vostre finanze vi farà gongolare dalla contentezza, ma voi non siete fatti per cullarvi sugli allori, e anche nel fine settimana avrete la voglia di lavorare come dannati per perseguire quel piccolo sfizio che volete togliervi da tantissimo tempo. Un occhio alla salute del corpo potrebbe essere l'ultimo tassello per una giornata ottima [VIDEO].

Vergine: sarete già in procinto di vedere l'obiettivo finale della sfida che avete raccolto, e non vedrete l'ora di arrivare allo scopo. Tuttavia, questo potrebbe seriamente compromettere la stabilità di coppia che ha appena ritrovato un equilibrio seppure non così fermo. Cercate di non compromettere la serenità all'interno della famiglia e al tempo stesso non rinunciate alle vostre occasioni.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: a dispetto della giornata di giovedì, venerdì andrà decisamente meglio, sia sul piano emozionale che in quello lavorativo.

Se nel primo non sarete più succubi del passato e delle relazioni che hanno deluso fortemente le vostre aspettative, nell'altro vedrete che un leggero rialzo del benessere all'interno del posto di lavoro. Più che l'incremento che vi ha dato, sarà la voglia di dare il massimo.

Scorpione: gli ostacoli sono davvero duri, ma voi non sarete propensi a mollare: forti dell'appoggio di chi amate sarete pronti ad affrontare un incarico molto difficile. E chissà, potreste davvero trovare una sorpresa inaspettata che vi renderà la serata luminosa, sì, ma di luci rosse.

Sagittario: venerdì mattina ci saranno delle ore di nervosismo o di spossatezza, e potreste davvero non essere all'altezza del ruolo che state ricoprendo. Ovviamente tutto partirà dalla vostra salute e sul vostro modo di gestire la fatica. In queste condizioni non sarebbe favorevole accettare un incarico perché potrebbe essere altamente controproducente.

Capricorno: potreste riassumere l'atteggiamento altezzoso che avevate abbandonato, ma un regalo economico da parte di qualcuno vi farà cullare e potrebbe darvi una predisposizione in più alla gentilezza e alla cordialità. Sfruttate al meglio queste vostre qualità, perché su di voi calzano proprio a pennello.

Acquario: qualcuno a lavoro potrebbe invitarvi [VIDEO] o comunque intrattenere con voi una conversazione del tutto diversa dal solito o semplicemente più lunga. Accettate, anche perché ciò non intaccherà assolutamente la vostra resa lavorativa: voi sapete come dividere il lavoro dall'amore o dall'amicizia.

Pesci: raccoglierete a piene mani l'occasione di qualche tempo fa e che precedentemente ha fatto la differenza. Utilizzando la vostra sensibilità e fantasia, potreste rinnovare un lavoro vecchio rendendolo praticamente nuovo di zecca. L'eros finalmente troverà il suo posto, ma dovrete attendere il pomeriggio o la sera inoltrata.