In questo freddo inverno i cuori solitari [VIDEO]hanno bisogno di essere riscaldati dal calore che solo l'amore sa regalare. Riusciranno i 12 segni zodiacali a trovare l'anima gemella, aiutati dall'Oroscopo che penetra negli angoli più intimi e reconditi del cuore, indicando la via ai single? Andiamo a perlustrare le sensazioni amorose di mercoledì 30 gennaio con le previsioni astrologiche segno per segno.

I cuori solitari e l'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: non siate troppo aggressivi nei confronti delle persone che vi circondano o di quelle che conoscerete a breve, la vostra carica energetica è incontenibile.

Sono favorite le vostre idee originali che colpiscono dritto al cuore [VIDEO]di un probabile partner. Vi stupirete del fatto che questo probabile futuro partner possieda tratti caratteriali a voi affini.

Toro: lasciatevi andare a sensazioni nuove, senza mantenere a forza un controllo sulle emozioni del cuore. Vi sembrerà di avere il cuore in gola ma tutto sommato sarete contenti di vivere questa sensazione entusiasmante. A volte seguire l'istinto spinge a perlustrare nuove strade di cui non conoscevate neppure l'esistenza. Tutto andrà per il verso giusto.

Gemelli: una persona a cui tenevate potrebbe tornare da un passato oscuro e farvi rivivere emozioni ormai accantonate da un po' di tempo. Anche se il passato affascina e potreste avere l'illusione di cambiare le carte in tavola, non sarà così. Cercate di troncare questo rapporto malsano sul nascere.

Cancro: l'amore è qui che bussa alla vostra porta, accoglietelo cari amici del Cancro, con fiducia e ampia apertura mentale. Godetevela e lasciatevi andare ai sentimenti vissuti con libertà, ve lo meritate.

Leone: dal domicilio nono la Luna e Venere in congiunzione vi sorridono, offrendovi grandi opportunità amorose. Ascoltate maggiormente la voce del cuore e cosa vi chiede, comunicando così le vostre sensazioni a probabili partner. State pian piano andando alla scoperta dell'amore, continuate il vostro cammino con fiducia.

Vergine: Saturno e Plutone dal domicilio decimo diffondono energia positiva da investire per attuare un cambiamento, spetta a voi cogliere queste vibrazioni al volo, senza indugiare oltre. Occhio che deve essere un cambiamento innovativo e proficuo per il cuore, non prendete decisioni affrettate e valutate bene chi avete di fronte.

Forti battiti di cuore nell'oroscopo single dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete consapevoli di ciò che vi accade intorno e di quello che volete. Sfruttate tutta l'abilità di Mercurio in Acquario per captare i messaggi di una probabile conquista amorosa. Se sentite il desiderio di fissare vari appuntamenti, dandovi alla "pazza gioia" allora osate, nessuno ve lo vieta.

Scorpione: la vostra attività intellettuale è in fermento, avete voglia di incontrare una persona che valga "mentalmente" parlando. Non avete voglia di sognare a occhi aperti nella giornata di occhi, sarete chiari ricercando l'anima gemella dopo un'ampia e severa selezione.

Sagittario: vi sentirete davvero amati dai molteplici corteggiatori che fanno a gara per ottenere un sì dalle vostre labbra. State vivendo uno splendido periodo proficuo per l'amore, non rovinate tutto con i vostri dubbi e le vostre paure che magari scaturiscono da qualche tensione passata.

Capricorno: se sentite di fare il primo passo, fatelo senza attendere oltre. Queste decisioni stravaganti potrebbero essere le migliori poiché dettate dal cuore, allora cosa aspettate? Se poi sorgeranno delle incomprensioni, troverete il modo di placarle.

Acquario: nel vostro domicilio oggi troverete il Sole e Mercurio. Il primo rappresenta la vostra voglia di essere, la volontà di realizzare i sogni; il secondo indica i vostri pensieri e la percezione delle vostre esperienze, della comunicazione. Apritevi al movimento e approfondirete nuovi rapporti con slancio, uscendo dalla solita routine quotidiana.

Pesci: cercate l'amore e il "calore umano" nei posti individuati dal vostro cuore, lui ne ha bisogno per sprigionare felicità e benessere. Quindi siate più sicuri di voi stessi e voi che siete al primo appuntamento, fissatene un secondo proficuo per i sentimenti.