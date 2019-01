Annuncio

L'ultima giornata di gennaio vedrà un grande recupero per Gemelli e Vergine. Un pizzico di stanchezza in più per il Toro, mentre i nati sotto il segno dello Scorpione potrebbero andare incontro a delle tensioni in amore o sul lavoro.

Da Ariete a Vergine

Ariete: la Luna nel vostro segno vi regalerà grande positività. A inizio mese avete dovuto affrontare un periodo di leggera tristezza durante il quale alcuni ostacoli vi sono sembrati insormontabili, ma adesso il futuro vi sembrerà molto più roseo.

Toro: sarete molto stanchi giovedì 31 gennaio. Sentirete una tensione interiore del tutto immotivata e non saprete come gestire la cosa. Potreste avere delle controversie economiche che potrebbero diventare oggetto di discussione con il partner.

Gemelli: inizierà una giornata di grande recupero. Sarete molto vitali e deciderete di affrontare ogni problema con tranquillità. Cercate di essere molto creativi sul lavoro e anche in amore. Le vostre prospettive future sono molto positive.

Cancro: in generale sarete molto sereni, ma dovrete comunque fare attenzione alle spese. Ben presto, infatti, ci saranno diverse bollette da pagare, dunque questo non è il momento di spendere soldi per cose superflue.

Leone: se avete rapporti con i nati sotto il segno del Toro o del Cancro potreste avere qualche disguido. State attendendo una risposta importante, ma ci sono alcuni giorni di ritardo. Cercate di non agitarvi e pensate ad altro: le occasioni migliori si presenteranno quando meno ve lo aspetterete.

Vergine: chi ha iniziato da poco una relazione potrebbe essere molto preso dai sentimenti.

Potrebbe esserci qualche piccolo problema fisico, per cui sarà necessario concedersi una pausa sul lavoro. Evitate di prendere freddo e state lontani da ogni discussione.

Le previsioni degli altri segni: da Bilancia a Pesci

Bilancia: la giornata sarà migliore rispetto all'inizio della settimana. Avrete molta voglia di socializzare e di frequentare persone che possano aiutarvi nella vostra carriera. La sfera sentimentale sarà al top.

Scorpione: la giornata sarà un po' movimentata e potrebbe esserci qualche scontro sul lavoro o in amore. Non è il caso che vi agitiate eccessivamente perché le polemiche verranno presto risolte. Cercate di essere più tranquilli ed affrontate la giornata con maggiore serenità.

Sagittario: avrete idee molto importanti da condividere con amici e parenti. Questo è il periodo giusto per pensare e fare nuovi progetti, anche se i risultati veri e propri potrebbero arrivare a fine marzo. La sfera emotiva ricoprirà un ruolo importante nel vostro successo: l'incoraggiamento delle persone care vi spingerà a dare il massimo.

Capricorno: avrete voglia di innamoravi, ma per fare ciò sarà importante l'aver superato definitivamente le delusioni passate. Se avete intrapreso da poco un nuovo lavoro o state portando avanti un progetto, sarà il momento adatto per dare il massimo. Evitate le distrazioni e le questioni inutili.

Acquario: quella di giovedì potrebbe rivelarsi la giornata più complicata della settimana. Le discussioni, anche quelle più banali, sembrano scatenare in voi forte tensione e nostalgia del passato. Cercate di non essere troppo permalosi e di essere più comprensivi nei confronti degli altri.

Pesci: siete delle persone molto generose, ma attenzione a chi vuole approfittare della vostra bontà. Siete stanchi di dare senza ricevere e adesso state cambiando atteggiamento. Se avete delle richieste da fare al vostro datore di lavoro, fatelo in maniera educata.