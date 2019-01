Annuncio

Annuncio

Il nuovo mese è ormai alle porte, scopriamo quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute per la Vergine. Di seguito vedremo l'Oroscopo di febbraio 2019 per i nati sotto questo segno.

Sarà un mese di alti e bassi per il segno della Vergine, in particolare per quanto riguarda il fisico. Qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie o accusare dei fastidi di tipo psicosomatico. Chi durante i mesi precedenti ha avuto di problemi fisici, potrebbe non aver ripreso del tutto le forze, tuttavia sarà un buon momento per iniziare delle cure o dei trattamenti specifici.

Anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo potrebbero esserci dei momenti di tensione, il consiglio degli astri è quello di non prendere decisioni affrettate durante il mese di febbraio 2019 [VIDEO].

Advertisement

Migliora la situazione per quanto riguarda i sentimenti, ci sarà maggior serenità all’interno dei rapporti di coppia e favorirà i nuovi incontri.

Astrologia febbraio 2019 Vergine, predizioni su amore, lavoro e salute

Amore: gli astri non sono in opposizione per quanto riguarda i sentimenti, durante il mese di febbraio i single potrebbero fare degli incontri interessanti e chi ha un rapporto stabile non ha nulla da temere. La situazione potrebbe essere diversa per coloro i quali vivono una relazione instabile o che hanno affrontato una separazione. Il consiglio degli astri è quello di non prendere decisioni affrettate, concedetevi qualche momento di solitudine per riflettere e capire come meglio agire. Per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali particolarmente faticose potrebbero rivelarsi le giornate dal 18 al 20 del mese.

Advertisement

I migliori video del giorno

Lavoro: Marte in posizione favorevole dal 14 febbraio potrebbe rivelarsi interessante per quanto riguarda le questioni lavorative, [VIDEO] tuttavia la fretta di raggiungere un obiettivo, potrebbe rovinare la situazione. Il consiglio degli astri è quello di vivere con positività questo secondo mese del 2019, senza però fare scelte impulsive. Durante la primavera la Vergine vivrà un momento molto positivo: il riscatto arriverà, c’è solo da avere pazienza.

Salute: come detto, febbraio non sarà privo di tensioni, i momenti di stress non mancheranno e anche la salute potrebbe risentirne. Soprattutto nella seconda metà del mese qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie e accusare fastidi fisici o malesseri di stagione. La ripresa potrebbe rivelarsi lenta anche per coloro i quali hanno risentito di disturbi fisici durante i mesi precedenti. Tuttavia le cure e i trattamenti specifici iniziati durante il corso di questo mese, porteranno a buoni risultati con l’inizio di marzo. Cercate di evitare gli sforzi e di curare l’alimentazione.