Annuncio

Annuncio

La fine della penultima settimana di gennaio vedrà una fase di recupero per Ariete e Toro, mentre ci sarà un pò di tensione per Cancro e Vergine. Scopriamo nel dettaglio le previsioni degli astri per venerdì 25 gennaio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: le scorse giornate sono state un po' pesanti ed adesso vi trovate in una condizione di recupero. State cercando di pensare all'amore e alle nuove relazioni. Potreste ricevere alcune proposte molto interessanti, ma altrettanto impegnative: riflettete bene prima di rifiutare, certe occasioni non si ripetono.

Leggi anche Oroscopo 23 gennaio: Capricorno soluzioni nei sentimenti

Toro: attenzione a fare scelte superficiali in questo periodo: cercate di non creare polemiche [VIDEO] in amore. Sul lavoro potreste ricevere una bella notizia, mentre per chi studia tutto sembra andare alla grande.

Advertisement

Se avete esami in corso concentratevi e non lasciatevi distrarre.

Gemelli: avete deciso di interrompere alcune collaborazioni che non sono risultate proficue ed adesso state cercando di buttarvi in nuovi progetti lavorativi. Chi non ha un lavoro fisso, presto potrebbe ricevere una nuova proposta che sarà lieto di accettare. Questo non è il periodo di isolarsi.

Cancro: avete chiuso da poco una relazione molto importante e state dubitando molto del vostro futuro: i vostri progetti sono stati interrotti e ci vorrà del tempo per riacquistare serenità. Il lavoro vi aiuterà a tenere la mente impegnata e a recuperare energia. Avere degli obbiettivi sarà fondamentale.

Leone: ci sono delle questioni aperte in famiglia da risolvere, ma al momento non avete alcuna voglia di affrontare discussioni.

Advertisement

I migliori video del giorno

Staccate la spina e dedicatevi ai vostri hobby preferiti: per risolvere le questioni ci sarà ancora tempo.

Vergine: se avete dei problemi in amore o con i vostri familiari, adesso è il caso di prendere la situazione e risolvere i vostri disguidi. Le prossime settimane saranno abbastanza piene a livello lavorativo per cui è importante mettere le cose in chiaro in modo tale da affrontare le prossime giornate con serenità.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: la settimana non è iniziata benissimo, ma adesso le cose si metteranno meglio. Siete stati un po' tesi a causa di alcuni disguidi in famiglia: qualcuno potrebbe chiedere scusa se ha sbagliato. A livello lavorativo ritroverete maggiore serenità.

Scorpione: siete un po' preoccupati per una certa questione. In questo periodo state cerando di sistemare la vostra vita, sia a livello sentimentale che sul lavoro. Purtroppo lo stress potrebbe non giovare alla vostra salute e il corpo potrebbe dare qualche segno di stanchezza.

Sagittario: a volte vi sentite molto soli e non capiti dalle persone che vi stanno accanto.

Se il vostro partner non vi da quello che cercate, potreste decidere di cercare conforto altrove e chiudere la relazione. Attenzione ad affrontare troppe spese economiche.

Capricorno: la situazione in generale sembra essere migliore [VIDEO] rispetto allo scorso anno. Questi giorni sono perfetti per nuovi incontri o spostamenti. Cercate di prestare attenzione anche alla forma fisica, non per un motivo estetico, ma per il vostro benessere salutare.

Acquario: potreste sentirvi un po' stanchi e forse appesantiti dalle varie faccende che avete dovuto affrontare nel corso di queste settimane. Se uscite, evitate di rientrare tardi in casa.

Pesci: dal punto di vista emotivo vi sentite più rilassati durante questo fine settimana. Se avete questioni da risolovere evitate di farlo nel fine settimana, piuttosto aspettate i prossimi giorni.