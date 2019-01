Annuncio

Annuncio

L'ultimo fine settimana di gennaio vedrà la presenza di dubbi per Toro e qualche fastidio fisico per Vergine. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni per sabato 26 gennaio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Marte si troverà in transito sul vostro segno zodiacale dunque sarà una giornata molto positiva per voi, anche se qualche tensione rimane. Alcuni successi vi sproneranno a fare sempre di più sul lavoro. Ottimo periodo per gli incontri amorosi.

Toro: non siete molto convinti sul lavoro che state svolgendo.

Leggi anche Previsioni astrologiche del giorno 24 gennaio: stanchezza per il Sagittario

Solitamente non amate i cambiamenti, ma la situazione lavorativa potrebbe mettersi male e potreste decidere di cambiare aria. Al momento non avete tempo per le relazioni amorose perchè concentrati su aspetti più pratici.

Advertisement

Gemelli: in questa giornata potrete approfittarne per far valere le vostre idee. Concentratevi su ciò che più vi piace fare: ogni tanto è importante dedicare del tempo ai propri interessi. Non trascurate il piano sentimentale delle vostra vita: potreste fare incontri speciali se avrete voglia di aprirvi agli altri.

Cancro: solitamente alcune situazioni vi agitavano, ma adesso avete deciso di adottare [VIDEO] un approccio più tranquillo alle problematiche. Avete deciso di farvi coinvolgere meno dagli eventi che vi girano attorno. Non rinchiudetevi in casa, ma socializzate: una nuova conoscenza potrebbe esservi molto utile sul lavoro.

Leone: la giornata in generale sarà caratterizzata da nervosismo, dovete però cercare di riflettere prima di agire. Vi state concentrando su un progetto a cui tenete molto: evitate le distrazioni, anche quelle amorose.

Advertisement

I migliori video del giorno

Vergine: non sarà un fine settimana top a causa di alcune difficoltà in famiglia. Avete diverse pratiche da sbrigare per cui la giornata sarà un po' frenetica. Se state vivendo delle perplessità in amore, è meglio che parliate chiaro ed affrontiate le situazioni.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: avete in mente di fare qualcosa di nuovo perchè non siete più soddisfatti della vostra vita. Alcuni potrebbero avere dei sogni, neanche così difficili da realizzare. Il consiglio è quello di darsi da fare e non restare con le mani in mano.

Scorpione: siete un po' perplessi e state valutando bene la vostra vita. Di recente avete ottenuto un grande successo in ambito lavorativo, ma adesso vi state chiedendo se veramente questa è la cosa giusta per voi. State cercando di ritrovare un po' di armonia e per questo tendete a rinchiudervi in voi stessi.

Sagittario: il 26 sarà una giornata ottima per voi, ma solo se avrete il coraggio di farvi avanti ed esporre le vostre idee. Sul lavoro potreste essere un po' nervosi perchè avete notato degli atteggiamenti antipatici nei vostri confronti.

Non fatevi abbattere da chi invidia i vostri successi.

Capricorno: state lavorando ad un grande progetto [VIDEO] e questo è il periodo di spingere al massimo; nei mesi successivi potreste ottenere i risultati sperati. In ambito economico potreste dover saldare qualche debito passato.

Acquario: negli ultimi mesi siete stati molto stressati e adesso vi trovate a dover superare questa brutta fase della vostra vita. Potreste ricevere qualche buona notizia che vi farà ritornare l'ottimismo perso. Fate attenzione alle tentazioni che potrebbero mandare a monte le vostre relazioni sentimentali.

Pesci: sabato potreste decidere di dedicare l'intera giornata al relax e di staccare dal lavoro. Purtroppo le relazioni sia sentimentali che con i familiari, non vanno per il verso giusto. Se volete cambiare alcune cose nella vostra vita, cercate di darvi da fare.