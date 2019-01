Annuncio

In questo venerdì 8 febbraio 2019 troviamo la Luna transitare dapprima nel segno dei Pesci per poi spostarsi alle 16:00 verso il segno dell'Ariete. Plutone, Saturno e Venere in Capricorno. Marte ed Urano retrogrado in Ariete. Giove in Sagittario e Nettuno in Pesci. Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa.

Cancro top

Ariete: pur con la Luna nel loro segno dal pomeriggio, la giornata potrebbe risultare parecchio nervosa per i nativi. Poco soddisfacenti le questioni sentimentali dove qualche discussione accesa potrebbe nascere in mattinata.

Toro: influssi poco favorevoli per un venerdì dove i nati del segno faranno bene a preferire le faccende amorose piuttosto a quelle lavorative, dove le soddisfazioni potrebbero essere pressochè nulle.

Gemelli: prima parte della giornata col vento in poppa. Venerdì da dedicare alla famiglia d'origine ed ai figli, se ci sono, perchè gli Astri non prediligeranno l'avanzamento del lavoro.

Cancro: l'amore volerà alto. Nella prima parte della giornata le faccende amorose saranno favorite da un alto tasso di passionalità che non andrebbe sprecato. Lavoro altalenante dal pomeriggio.

Leone immerso nel piacere

Leone: influssi del venerdì che vorranno i nativi godersi i piaceri del divertimento in tutte le sue forme. Sarà bene non esagerare economicamente e concentrarsi sull'amato bene dalla sera.

Vergine: apatici. Poca la voglia di darsi da fare nelle questioni lavorative a favore di pulizie stagionali, reali o metaforiche. Meglio che si prendano un giorno di ferie.

Bilancia: venerdì rilassante.

Amore in primo piano per i nativi che quest'oggi riscopriranno la simbiosi col partner, con la grande soddisfazione di entrambe le parti. Lavoro salta un giro.

Scorpione: il segno migliore del giorno. Che siano al lavoro, a cena con amici o a casa col partner i nati del segno passeranno 24 ore al massimo livello godendosi appieno gli affetti. Amore a gonfie vele.

Umore migliore per i Pesci

Sagittario: poco concilianti. I nativi questo venerdì non avranno molta voglia di conversare né di litigare col partner per futilità. Preferiranno, invece, dedicarsi completamente alle faccende lavorative ricavando qualche soddisfazione.

Capricorno: giornata no. Influssi contrastanti che si schiereranno per rendere questo venerdì antipatico ai nativi. In amore piccoli contrasti potrebbero emergere in mattinata.

Acquario: passionali con scarsa risposta dell'amato bene. Si dedicheranno anima e corpo per soddisfare le esigenze quotidiane del partner ma ne ricaveranno una flebile risposta emotiva.

Pesci: i nati del segno avranno un miglioramento umorale rispetto all'uggioso periodo di inizio 2019. Ci sarà sempre da continuare il 'lavoro interiore' ma questo venerdì sarà più tranquillo.