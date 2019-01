Annuncio

Cosa porterà di interessante il nuovo mese? [VIDEO] A dare una risposta, sperando possa essere quanto più esatta possibile, l'Oroscopo di febbraio. Ad essere sottoposti alla valutazione approfondita da parte dell'Astrologia, tutti i dodici segni dello zodiaco. Ad avere un pronostico ottimale, volendo in questo caso fare una prima valutazione generale, saranno soprattutto quelli del Cancro, del Leone e della Bilancia. Questi tre simboli astrali avranno massimo appoggio da parte delle effemeridi, trovando conforto e sostegno durante la maggior parte del periodo in analisi.

Poche chance di successo intanto per chi ha nel proprio Tema Natale il segno dei Pesci: per costoro si prospettano trenta giorni intervallati da alti e bassi, anche se non mancheranno momenti certamente buoni da sfruttare.

Andiamo ai dettagli.

Oroscopo e Astrologia per il mese di febbraio

Ariete - Il mese di febbraio sarà per voi Ariete abbastanza buono. La mente si sveglia grazie a Mercurio favorevole al vostro segno e allora macinerete idee e la dialettica sarà immediata, efficace e prontissima a rispondere o controbattere a chi vi si oppone. Avrete peraltro anche Urano che elettrizza i vostri discorsi con una velocità inaspettata. In amore sarete più disponibili alla cura della vostra abitazione, arredandola con piante e fiori del periodo, avrete da lavorare in casa per riparare o mettere in ordine anche le minuzie anche a costo di ricorrere a spese non previste. Per l’eros invece ci sarà Giove ad allietare le vostre nottate e gli incontri col vostro partner saranno gioiosi, allegri da soddisfare anche il più glaciale dei partner.

Lavoro in ripresa da metà mese.

Toro - Quante emozioni si prevedono in questo nuovo mese di febbraio! I palpiti si sprecheranno, i batticuori pure! Anche i meno giovani tra voi avranno l’occasione per rivivere sensazioni che sembravano ormai sopite dal tempo e, tutto sommato, non lo troveranno affatto spiacevole. Felicemente in coppia? Elargirete coccole al partner praticamente a getto continuo, fino quasi a metterlo d’imbarazzo. Un ottimo Marte vi assicura una forma vivace e un sostanziale equilibrio di tutte le funzioni del vostro organismo. Eccellenti i vostri riflessi sia muscolari che mentali, da utilizzare nello sport come nello studio e nel lavoro. Non cambia la musica per quanto riguarda la salute (soddisfacente) e il fascino (straordinario). Notevole il vostro sex-appeal.

Gemelli - Con Venere e Mercurio dalla vostra, vi sentirete in vena di spostamenti o brevi fughe d’amore dalla routine quotidiana: seguite l’impulso e cercate di regalarvi ogni tanto, magari, un romantico fine settimana al mare, al lago o dove volete.

Febbraio sarà, dunque, piacevole per quanti hanno una storia d’amore felice in corso, l’intesa sarà eccellente e l’eros non sarà da meno. Il lavoro procederà spedito con il cielo è tutto dalla vostra parte per quanto riguarda l’attività professionale. Il che vi porterà non poche soddisfazioni. Tenaci, determinati ma anche socievoli e fantasiosi, non fatevi frenare dal timore di non farcela perché non esiste proprio il pericolo. Il settore pubblicitario e quello assistenziale sono i più avvantaggiati dal cielo del mese.

Cancro - E’ il momento di sognare per voi del Cancro! E' giunta l'ora di chiudere gli occhi e abbandonarsi alle sensazioni più dolci, alle illusioni più ingiustificate. E’ perché no, dopo tutto il mese di febbraio è fatto proprio per questo: per sospirare, immaginare, apprezzare tutte le più lievi sensazioni voluttuose e i mille palpiti che frullano nel cuore. Avventure erotiche per alcuni, storie d’amore segrete per altri. Riguardo il lavoro intanto, avete mica un’attività indipendente? Ottimo! Con Mercurio e Nettuno in transito nel decimo Campo, probabilmente non riuscirete a fare tutto quello che volete o come volete voi. Se vi trovate in difficoltà ascoltate il suggerimento di un esperto o di un amico autorevole, avrete la dritta giusta per risolvere la questione. Agite con prudenza, evitate ogni azzardo.

Leone - Amore e sentimenti al massimo il prossimo mese. La vostra comunicativa sarà eccellente e vi consentirà di intendervi a meraviglia con chiunque. Febbraio sarà senza dubbio eccitantissimo per tutti coloro che sono liberi da legami importanti: alla primavera manca relativamente poco e dietro l’angolo certamente sta già moltiplicando le occasioni di flirt e di avventura. Qualche tensione non mancherà nelle relazioni in corso, ma tutto si sistemerà. In merito al settore lavoro, questo ambito vi riserverà piacevoli sorprese! Tutti i progetti o i piani strategici che avete elaborato a gennaio potranno essere coronati da un successo insperato nel corso del prossimo mese. Non lasciatevi sfuggire nessuna opportunità! Se avete un’attività autonoma, Mercurio suggerisce di farvi aiutare in fase esecutiva da un esperto, da chi ha meno incertezze di voi.

Vergine - Buon periodo per le cose d'amore [VIDEO]: avete un rapporto di coppia che funziona bene? Allora la vostra vita sentimentale sarà tutto un idillio. Vi sentirete in perfetta armonia interiore, avrete la netta percezione di essere riusciti a realizzare esattamente quello a cui avete sempre aspirato. Siete provvisoriamente single? La solitudine non durerà a lungo. Vi infiammerete quanto prima! Sul lavoro intanto potete tirare un sospiro di sollievo. Dopo un mese di dicembre e gennaio difficili, impegnativi, ora è possibile non solo recuperare una certa serenità, ma anche migliorare condizioni e guadagni. Se avete un’attività autonoma, un eccellente spirito d’iniziativa vi spingerà a volare ancora più in alto. Se operate alle dipendenze altrui, il vostro impegno non passerà inosservato.

Bilancia - Molti di voi Bilancia andrete fortissimo in amore! Sarà forte il desiderio di dimostrare al partner la profondità dei vostri sentimenti attraverso effusioni tenerissime e piccole ma significative manifestazioni di attaccamento. Potrebbe trattarsi di un fiore, di un biglietto romantico o di una telefonata in più per sussurrare nel microfono ”Volevo soltanto sentire la tua voce!”: sembra che i risultati siano fantastici. Lavoro al top intanto, soprattutto con Venere (pianeta della piccola fortuna) in aspetto di trigono, avrete l’opportunità di realizzare un buon affare e magari anche una vincita al gioco. Tuttavia non dimenticate che Giove e che Mercurio vi guarderanno "storto" nella parte centrale del periodo: evitate mosse azzardate e non pretendete più di quanto la situazione non possa realisticamente dare.

Scorpione - Mese di febbraio un po’ più pungente rispetto agli altri. Venere, Marte, Urano e Plutone vi rendono particolarmente esigenti nella vita affettiva, e questo potrebbe rendervi estremamente permalosi nei confronti del partner. Insomma smettetela di misurare con la bilancia di precisione la disponibilità che la persona amata vi dimostra, eviterete sospetti e pensieri sgradevoli. Lavoro stabile: in definitiva la voglia di produrre, le idee e la creatività non vi mancheranno di certo in questo periodo. Forse troverete una certa difficoltà a tradurre in parole e concetti chiari per gli altri ciò che avete in mente. Nel mirino di Marte, coloro che lavorano in squadra con altri. Andrà decisamente meglio a coloro che lavorano nello spettacolo o in altro settore artistico.

Sagittario - Amore e passione decisamente accettabili se il vostro obiettivo (e il vostro più grande desiderio in questo momento) è quello di vivere una certa stabilità affettiva. Oppure se siete tra quelli bisognosi di essere rassicurati circa la solidità del rapporto di coppia. Allora cercate di non essere assillanti con il partner: evitate di essere polemici e incontentabili e di manovrare per ottenere che le cose vadano come piace a voi. Lavorate in gruppo con altri oppure avete dei soci? Attenti agli sbalzi d’umore, alle prese di posizione che potrebbero nuocervi, farvi reagire in modo esagerato davanti a situazioni assolutamente banali. Mercurio nel dissonante durante il normale transito astrologico segnala momenti di difficoltà e rallentamenti nel lavoro. Andrà bene a chi ha un'attività in proprio oppure è da poco alle dipendenze altrui.

Capricorno - Amore ed eros, mese piacevolissimo se siete stabilmente e felicemente in coppia. Andrete alla ricerca di sicurezza, di stabilità: mai come in questo momento apprezzerete la vostra condizione sentimentale e ne vedrete essenzialmente gli aspetti positivi. Ciliegina sulla torta una passionalità di primissima qualità. Incontri deludenti, senza futuro per i giovani. Lavoro con il punto interrogativo invece, soprattutto se vi trovate in difficoltà: prendetevi una pausa, magari qualche giorno di ferie. Se non potete far niente di tutto ciò, disponetevi a esercitare pazienza e tolleranza; qualcuno cercherà in tutti i modi di farvi perdere le staffe. Guardatevi attorno, guardate i colleghi e i collaboratori: ci potrebbe essere qualcuno che sta cercando di mettervi in cattiva luce!

Acquario - Un mese da dimenticare per voi Acquario, soprattutto in amore. Nel corso del mese di febbraio potrebbe verificarsi qualche momento di tensione per quanti di voi nativi si trovano in una fase complicata nella vita di coppia: Marte nel quarto campo segnala contrasti e problematiche in campo affettivo. Non cadete in tentazione: aggressività e rabbia sono sempre pessime consigliere nelle relazioni sentimentali. Lavoro in salita ancora per qualche tempo, purtroppo! Avrete poche occasioni nella vostra vita professionale per dimostrare la validità delle idee e delle iniziative a cui vi state dedicando. Calma e sangue freddo, marzo prossimo offrirà opportunità notevoli a chi ha attività legate alla pubblicità, ma anche a chi lavora nel settore commerciale, come suggeriscono i pianeti nel terzo campo, settore astrologico di scambi.

Pesci - L'oroscopo del mese di febbraio 2019 per voi nati sotto il segno dei Pesci si preannuncia stabile in amore. Pertanto, potrà essere galeotto per quanti di voi sono single e disponibili sul mercato dell'amore; Venere nel terzo Campo porta forti ventate romantiche e una gran voglia di sentirsi leggeri. Periodo sostanzioso per chi è felicemente in coppia, il che permetterà di ritrovare slanci e interesse, grazie a uno straordinario livello di comunicativa con la persona amata. Sul lato lavoro invece, se coltivate ambizioni professionali o se ci tenete a ottenere riconoscimenti e visibilità nella vostra professione, allora approfittate della benevolenza di questo periodo per fare le vostre mosse. Può essere una fase molto importante per la vostra affermazione; giocate quindi bene le vostre carte e non sprecate le opportunità che busseranno alla vostra porta.