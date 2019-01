Annuncio

Un sabato 26 gennaio 2019 [VIDEO] molto noioso per l'Acquario e molto calmo per il Sagittario, mentre un amico potrebbe ritornare dal Capricorno e il Cancro comincerà a sfruttare i suoi guadagni tanto attesi.

L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: questo sabato avrete finalmente le prove tangibili che il vostro rapporto con il vostro partner è davvero una roccia che nessuno riuscirà a scalfire, e questo sarà anche di aiuto alla vostra autostima.

Attenti a qualche collega invidioso delle vostre doti: probabilmente non è contento che voi otteniate il favore del capo.

Toro: un calo delle energie potrebbe mettere a repentaglio le vostre prestazioni lavorative facendovi arrivare ad assentarvi dal lavoro.

Probabilmente non arriverete a tanto, ma è consigliato riguardarvi nelle ore libere. In amore d'altro canto, potrebbero esserci delle sorprese, o comunque essere tutto più semplicemente tenero.

Gemelli: l'intesa di coppia sarà molto più spregiudicata di quanto immaginiate, ma d'altronde questa è una settimana favorevole. Entrerete in un "terreno" che non avevate mai esplorato prima, e avverrà senza che l'eros faccia scivolare tutto nella banalità. Potreste essere un po' annoiati da un lavoro sempre uguale.

Cancro: i guadagni arriveranno nel pomeriggio, e con questi potreste essere all'altezza di un acquisto importante, a dir poco essenziale per la casa. Sarete quasi usciti dal tunnel delle brutte esperienze, e arriverà il momento di avere un dialogo vero e proprio con il partner riguardo alla vostra situazione sentimentale.

Leone: questo sabato sarà all'insegna dell'erotismo, o di un viaggio leggermente al di sopra delle righe, tutto dipende dalla vostra condizione sentimentale. Lascerete il lavoro da parte per un po', anche perché riterrete che avete fatto molto e anche di più di quanto volessero i piani alti.

Vergine: tutto sembrerà riequilibrarsi, e il sabato sarà un po' "piatto", ma in senso più positivo che negativo: d'altronde non avere una lite è già di per sé una conquista. Ma se ogni cosa andrà bene, nascerà una fiamma nel vostro cuore, che sia per il partner stesso oppure per un nuovo incontro.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un piccolo salto di qualità vi farà ridimensionare la vostra visione del lavoro che state svolgendo, facendolo apparire decisamente più piacevole ai vostri occhi. Per il momento anche l'amore andrà abbastanza bene: "se sono rose fioriranno", se non lo saranno potreste passare comunque una serata piena di tenerezza.

Scorpione: la giornata di sabato sembrerà che tutto sarà tornato alla normalità per voi, anche se avete ricevuto dei contraccolpi piuttosto duri.

Sarà il momento di essere prudenti in ogni cosa, è vero, ma almeno con l'eros sarà tanto e più soddisfacente di prima.

Sagittario: le acque si sono un tantino calmate, e sabato potreste avere l'occasione che aspettavate tutta la settimana o un incarico che vi sarà affidato proprio grazie al vostro talento. Finalmente avete ritrovato la calma che desideravate [VIDEO]dopo una settimana turbolenta.

Capricorno: un amico potrebbe ritornare sui propri passi, ma probabilmente voi non sarete più disposti ad accettarlo nuovamente nella vostra vita. Avete altro a cui pensare, e ora come ora volete soltanto rafforzare il legame con il partner, perché avete capito che non c'è relazione più importante di questa per voi.

Acquario: forse dovreste metterci un po' più di brio al lavoro, e spezzare la monotonia che vi assale. Un piccolo acquisto per ravvivare il posto di lavoro potrebbe fare al caso vostro, magari qualcosa legato ai vostri interessi o ai vostri hobby. Oppure qualcosa che ricordi la vita all'aria aperta.

Pesci: finalmente avrete del tempo da dedicare all'eros e al partner, ma la mole di lavoro è ancora molto grande e voi non sarete molto disposti a lasciar correre in virtù di un sentimento che al momento appare molto incerto. Riflettete bene su quali sono le vostre priorità.