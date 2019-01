Annuncio

Febbraio è ormai alle porte, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per il nuovo mese per i nati sotto il segno del Cancro?

Un quadro astrale particolare accompagnerà il Cancro durante il nuovo mese, le stelle invitano infatti ad essere prudenti e ad evitare i passi falsi. Sia in amore che per quanto riguarda l’abito lavorativo potrebbero crearsi delle situazioni che vi metteranno alla prova, dunque meglio agire con cautela. Un febbraio non privo di tensioni anche dal punto di vista fisico, qualcuno potrebbe risentire di fastidi psicosomatici o malesseri di stagione.

Astrologia Cancro febbraio 2019, predizioni su amore, lavoro e salute

Amore: le stelle sono in opposizione per quanto riguarda i sentimenti, qualcuno potrebbe sentirsi messo alle strette e cercare un po’ di libertà.

Attenzione ai tradimenti, potreste intraprendere percorsi pericolosi e mettere a repentaglio legami importanti. Litigi e discussioni potrebbero nascere all’interno della sfera familiare e con il partner, cercate di evitare inutili polemiche e frasi di cui potreste pentirvi. Gli astri sono un po’ ostili anche nei confronti di chi cerca l’anima gemella, tuttavia non è da escludere l’opportunità di fare incontri interessanti. L’inizio del 2019 si rivelerà faticoso in amore, [VIDEO]tuttavia con l’arrivo della primavera arriverà un momento positivo per il Cancro, che si riscopre romantico e passionale: gli astri hanno grandi progetti per chi non avrà paura di mettersi in gioco.

Lavoro: siete alla ricerca di qualcosa di nuovo, desiderate un’occasione per dimostrare le vostre capacità e salire di livello, ma il vostro momento potrebbe non essere arrivato.

Durante il mese di febbraio 2019 [VIDEO]potrebbero nascere dei contrasti nell’ambito lavorativo, soprattutto per chi lavora all’interno di un’azienda familiare o a stretto contatto con persone care. Qualcuno potrebbe decidere di cambiare lavoro, tuttavia gli astri consigliano cautela, meglio evitare i passi falsi. Un occhio di riguardo necessiterà l’aspetto economico: valutate bene le vostre disponibilità prima di prendere delle decisioni.

Salute: come detto, febbraio 2019 si rivelerà un mese sottotono per il Cancro, non mancheranno le tensioni e i momenti di stress. Qualcuno potrebbe risentire di fastidi psicosomatici o malesseri di stagione, particolarmente faticoso si rivelerà il periodo dal 9 al 16 del mese. Durante le ultime settimane di febbraio inizierà un progressivo sviluppo, che raggiungerà l’apice con l’arrivo della primavera, quando grazie ad un quadro astrale decisamente più favorevole ci sarà una ripresa totale delle energie.