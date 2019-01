Annuncio

Annuncio

Cosa ci promette l'Oroscopo dell'amore single nella giornata di lunedì 21 gennaio? La Luna [VIDEO] emana i suoi bagliori luccicanti nel Cancro e ciò giova non solo ai nostri amici "cancrini" ma anche alla Bilancia e al Leone che saranno emotivi al punto giusto. Analizziamo le opportunità per i single segno per segno.

Riflessi lunari dal Cancro nell'oroscopo dell'amore single

Ariete: siete alquanto suscettibili nella giornata di oggi e potreste accusare continui sbalzi di umore.

Cercate di trattare i sentimenti con le "molle" dosando le emozioni, senza prendervela troppo se qualcuno vi provoca. Per gli incontri amorosi forse è meglio rimandare a giorni migliori.

Advertisement

Toro: buona l'energia vitale, sfruttatela al meglio impegnandovi in nuovi intriganti incontri. Avete paura di aprirvi a eventuali cambiamenti amorosi, ma a volte i sentimenti puntano proprio sul rischio. Giove dal Sagittario è lì che vi assiste e vi garantisce la felicità che meritate.

Gemelli: non siate "sordi" ai richiami della vita sociale che è lì e vi aspetta. Frequentate anche nuove amicizie, evitando di rinchiudervi in casa e vivere in solitudine. Forse il vostro atteggiamento di chiusura deriva da una responsabilità che vi siete accollati ed è più grande di voi. Lasciate queste negatività a casa e apritevi al mondo che lì fuori vi garantisce sorprese.

Cancro: l'intensità emotiva di voi amici del Cancro sarà alle stelle e potrete captare le emozioni altrui quasi con telepatia. Ricercate l'amore laddove i sentimenti sono sinceri, sentirete forte il desiderio di mettere su famiglia e di responsabilizzarvi in un eventuale rapporto a due.

Advertisement

I migliori video del giorno

Leone: siete pronti a ricambiare l'amore con slancio, siete simpatici cari amici del Leone [VIDEO]e aperti a conquistare il mondo intero. Magari regalatevi un bel viaggio, staccando la spina ed esplorando nuovi scenari amorosi ricchi di fascino. Godrete della bellezza che vi è intorno, approfondendo nuovi incontri amorosi.

Vergine: nessuna novità in amore per voi single Vergine ma non temete, le stelle non si dimenticheranno di voi. Potrete approfondire nuovi scenari amorosi già a fine mese, rifacendovi del tempo perduto. Coltivate con originalità il vostro look, migliorando il vostro aspetto e preparandovi a colpire dritto al cuore un/una probabile partner.

I single e l'amore nell'oroscopo giornaliero del 21 dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete ispirati a cambiare il vostro destino in meglio, dovete solo aprirvi al cambiamento con positività, accogliendo l'amore [VIDEO] al volo. Nuove notizie amorose sono in arrivo, approfonditele con slancio, scuotendovi da un'eccessiva pigrizia che non è alleata dell'amore.

Scorpione: siete in continuo movimento, pronti ad approfondire tutte le sfaccettature della vostra vita. Stimolate maggiormente quella amorosa, con impegno e un pizzico di fantasia, aprendo nuove prospettive all'amore.

Capricorno: Mercurio in sestile con Marte vi elargisce la giusta energia da investire negli incontri amorosi, non dovete fare altro che aprirvi agli altri con fiducia e forte intuito. Consiglio: ricercate una persona intelligente che vi stimoli dal punto di vista intellettuale, saggia e ponderata come voi.

Sagittario: sentite forte il desiderio di trovare una compagnia che si innamori perdutamente di voi. Non abbiate paura di restare soli e non disperate, troverete l'anima gemella quando meno ve lo aspettate. Giove elargisce fortuna nel vostro domicilio ed emanate "radiazioni" positive, quindi non dubitate, uscite e andate incontro all'amore.

Acquario: siete determinati a trovare la persona giusta, aprendo il vostro cuore dopo aver ricercato la verità. Continuate così, la Luna dalla sede astrologica del Cancro punta i riflettori sui sentimenti, spetta a voi coglierli al volo seguendo il vostro istinto veritiero. Circondatevi di amici che contano e tutto il resto verrà da sé.

Pesci: Giove e Venere dalla casa astrologica non vi aiutano ad approfondire le conoscenze, aprendovi alle amicizie e puntando sulle relazioni sociali. Se partirete all'azione, potrete "rispolverare" vecchie fiamme, sentendo di nuovo le campane dell'amore.