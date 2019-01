Annuncio

L'Oroscopo di domani 30 gennaio riapre con la nuova classifica stelline e le immancabili previsioni sulla giornata di mercoledì. Dunque, sotto analisi da parte dell'Astrologia la parte centrale dell'attuale settimana: curiosi di conoscere in anteprima come saranno le stelle in amore e nel lavoro? [VIDEO] In evidenza in questo contesto, come anticipato nei sottotitoli d'apertura, i soli simboli astrali appartenenti ai primi sei dello zodiaco. Quindi, per quei pochi lettori che ancora non lo sapessero andremo a valutare il grado di positività relativo ai soli Ariete, Toro, Gemelli Cancro, Leone e Vergine.

In questo caso, si presume possa essere quasi certamente di buon auspicio la parte centrale di questa settimana, oltre che per il super-fortunato Toro, anche per coloro nati sotto Ariete e Leone entrambi sottoscritti a cinque stelle.

Per quanto riguarda il periodo negativo invece, sempre secondo le previsioni zodiacali del 30 gennaio, si invitano alla calma e alla prudenza tutti i nativi del Cancro. Il generoso segno di Acqua avrà contrario il trio Luna-Giove-Plutone, nel frangente posizionati speculari negativi all'80% verso il relativo settore.

Classifica stelline 30 gennaio 2019

Ritorna come ogni giorno l'incontro con la scaletta relativa ai dodici segni. Curiosi di sapere quante stelline sono state assegnate al vostro simbolo zodiacale? A dare riscontro, positivo o negativo che sia, la nostra nuova classifica stelline riguardante in questo caso la giornata del 30 gennaio. Allora, partiamo subito con il mettere mano al responso delle stelle in merito agli altri segni andando a togliere il velo dalla scaletta con le stelline del giorno.

Ecco il risultato delle analisi astrologiche interessanti la giornata di mercoledì:

Top del giorno : Toro;

: Toro; ★★★★★: Ariete, Leone;

★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★: Cancro.

Oroscopo e Astrologia per mercoledì 30 gennaio

Ariete - Partirà e terminerà in modo molto positivo il periodo per voi Ariete. Approfittate del momento "sì" per mettere sul tavolo della sincerità le cose migliori che tenete strette nel cuore, senz'altro andranno a buon fine. Intanto, secondo le previsioni di oggi per quanto riguarda l'amore, lasciatevi andare a tenerezze e coccole col partner evitando di nascondere eventuali desideri in attesa. È il momento questo più adatto a fare progetti importanti e a lungo termine, tenetelo bene a mente, ok? Single, iniziamo pure col dire che quei momenti di tensione a cui avete dovuto far fronte nei giorni scorsi stanno per finire (in qualche caso è già solo ricordo!). State sicuramente recuperando energia e fiducia, e questo lo state notando già da adesso anche voi. Nel lavoro invece, in primis per coloro impegnati in attività produttive in proprio, il consiglio è di tirare fuori qualche buon progetto o idea a breve termine, alla fine potrebbe regalare qualche discreta gioia.

Toro "top del giorno" - Partirà benissimo questo vostro mercoledì di fine settimana, senza troppi fronzoli a cui prestare attenzione. Diciamo che gran parte del periodo sarà tranquillo e lineare, soprattutto nei confronti dei sentimenti con, ciliegina, i rapporti familiari ai massimi livelli! In amore, ottimo il periodo in tutti i sensi: calma e positività sono consigliati nelle scelte. Sappiate che il periodo sarà altamente positivo, dunque perché sciuparlo con cose fatte in fretta? Metteteci pure l'anima e non ve ne pentirete... In coppia, siate pronti già da adesso a recuperare eventuali situazioni pendenti, anche pregresse. Single, avrete dalla vostra gran parte delle stelle, dunque non lasciatevi intimorire dai primi eventuali "no": insistere (con rispetto ed educazione) alla lunga paga... eccome se paga! Nel lavoro infine, la situazione astrale vi aiuterà a voltare pagina con i pianeti pronti ad offrire spunti e/o nuove idee. Diciamo che dovrete avere fiuto e cogliere il momento giusto per agire.

Gemelli - La giornata di mercoledì 30 gennaio si prevede certamente abbastanza interessante, in fin dei conti positiva per molti di voi Gemelli. Spenderete energie tra intrallazzi e impegni irrinunciabili, ricavandone persino qualcosa di utile. Prendetevi il tempo necessario per portare a termine quello che avete di importante in agenda. In amore invece, il partner (soprattutto se dell'Ariete o del Leone) si prenderà cura di voi, capirà perfettamente il vostro umore e, senza farvi troppe domande, vi coccolerà dolcemente. Il consiglio, quindi, è quello di stare sereni: tirate via ogni perplessità o convinzione di non farcela e procedete spediti. Single, se qualcuno di voi ha di recente registrato un appiattimento della propria capacità seduttiva, potrà ridare fuoco e vigore alle situazioni proprio ripartendo dai propri errori, quindi cercando di rimediare ai propri punti deboli. Nel lavoro, anche qua poche novità di rilievo, anche se potreste portare a termine qualcosa di abbastanza appagante. La cosa importante sarà solamente di fare molta attenzione a quelle cose che vi appaiono scontate, ma che in realtà non lo sono.

Cancro - Partirà decisamente male questo vostro mercoledì di metà settimana, secondo calcoli fatti sulle effemeridi di vostra competenza. Dunque, un giorno abbastanza equivoco, monotono e certamente poco positivo valutato con la sigla poco piacevole riservata ai frangenti col "ko". Intanto, le previsioni del giorno annunciano in amore qualche problema di troppo da affrontare. Pertanto tensioni e frecciatine, specialmente per coloro in coppia, non risolveranno di certo le questioni aperte, tenetelo presente. Molto meglio dichiarare esplicitamente cosa c'è che non va e puntare sul dialogo in modo da aggiustare il tutto. Single, realizzate un progetto o mettete in agenda un obbiettivo che possa gratificare sentimentalmente la vostra vita: non accontentatevi di un semplice flirt, ok? Nel lavoro, per concludere, il periodo poco positivo vi sommergerà facendovi sentire più del dovuto il normale carico quotidiano. Ci sarà anche chi si lamenterà del vostro atteggiamento da perfezionista e criticherà soprattutto la vostra permalosità: dai, tenete duro!

Leone - Giornata di metà settimana valutata a pieni voti con le cinque stelle della fortuna. Dunque un ottimo periodo, sicuramente di una certa importanza per ciò che interessa il comparto sentimentale e non solo. Diciamo che è il momento giusto per compiere scelte importanti o definitive, sia che siate single o in coppia. In amore, pertanto, tutto messo in conto come a massima positività: sarà la vostra giornata fortunata? Senz'altro sì, anche perché il vostro partner vi vizierà e vi farà trascorrere delle ore indimenticabili. Single, l’entusiasmo di una persona che ricambia i vostri sentimenti vi farà vivere momenti molto appassionanti: potrete sognare in grande in questo periodo, baciati dalle stelle più luccicanti. Impegnatevi affinché tutto sia quanto più possibile e favorevole alle vostre attese, ok? Nel lavoro, per finire questa nuova tornata di previsioni, diciamo che sarete molto decisi, coraggiosi e niente vi sembrerà impossibile o irrealizzabile. In parte troverete anche dei punti in comune con chi ha idee differenti dalle vostre.

Vergine - Partirà bene questa parte della settimana con un mercoledì abbastanza in linea con quanto atteso. Approfittate di questo momento tranquillo per dedicarvi alle cose o alle persone a voi care, evitando però di strafare: tenete bene a mente, comunque, che sarete in giornata a quattro stelle, ok? L'oroscopo di domani 30 gennaio pertanto, consiglia specialmente in amore di non abbassare la guardia evitando distrazioni. In coppia non mancheranno le occasioni per puntare ancora un poco più in alto. L'obbiettivo? Quello di aspirare (e sperare) di essere al centro dell'attenzione del vostro partner: diciamo che senza il suo immancabile appoggio siete persi, non è così? Bene, a buon intenditor, poche parole! Single, nonostante il vostro umore ballerino finisca spesso per rattristarvi, oggi riuscirete nell'impresa di fare un incontro importante. Dite la verità, è questo che da tempo desiderate, non è così? Allora non sciupare nessuna occasione, ok? Nel lavoro invece, qualche nota d’insoddisfazione potrebbe trasformarsi positivamente, fino a divenire uno stimolo. Iniziate pure a guardarvi intorno e prendere in considerazione altre opportunità.

