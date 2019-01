Annuncio

I nati sotto il segno del Toro [VIDEO] hanno motivi per esultare: sono attesi da un 2019 che secondo l'Oroscopo sarà ampiamente positivo, ma cosa devono aspettarsi, nello specifico, dal periodo circoscritto nel mese di febbraio?

Mercurio e Sole influenzeranno in modo benefico i nativi del Toro, dando loro ottimismo e rinnovata energia. Le condizioni astrali consigliano di prendere in considerazione la possibilità di pianificare qualche viaggio in ambito europeo per distrarvi, ma anche per farvi venire qualche valida idea per il futuro, visitando posti nuovi che vi daranno con facilità degli stimoli e vi porteranno a mettere in discussione le convinzioni acquisite.

Non dovete mai sentirvi troppo sicuri di voi stessi, dovete sforzarvi di combattere la vostra ben nota pigrizia, che alla lunga potrebbe diventare un pesante limite.

Febbraio, un mese adatto per fare nuove amicizie per il Toro

Secondo gli studiosi dell'oroscopo [VIDEO] è questo un periodo nel quale ci sono tutte le condizioni favorevoli per conoscere nuove persone, che potranno esservi utili o darvi piacevole compagnia, anche in ambito lavorativo.

Il Toro non è uno di quei segni che ama molto socializzare, in quanto estremamente razionale e abbastanza riservato. Favoriti perciò i rapporti di amicizia.

Il febbraio del Toro dal punto di vista lavorativo

Essendo un segno di terra, dunque molto materiale e attaccato alle comodità pratiche, tendenzialmente conservatore anche dal punto di vista delle idee politiche, le persone del Toro non amano i cambiamenti e comunque prima di essi valutano con attenzione i pro e i contro perché non vogliono correre rischi, tendono a ottimizzare il rapporto risultato-energie impiegate. A febbraio 2019, però, questo schema consolidato non funzionerà più. È tempo di cambiare e adeguarsi a un mondo che viaggia a una velocità sempre maggiore, per essere competitivi e al passo con le innovazioni tecnologiche.

L'amore e il Toro nel febbraio 2019

Il Toro, secondo segno dei dodici dello Zodiaco, è governato da Venere. In un mese come febbraio dove voglia di vivere ed energia saranno all'apice è inevitabile mettere in preventivo la possibilità di nuovi amori, molto entusiasmanti. Saranno possibili anche riconciliazioni a sorpresa di coppie che avevano interrotto il loro rapporto per i più vari motivi: in fondo basta poco per tornare insieme, si può semplicemente pensare a cosa si perde.