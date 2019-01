Annuncio

Acquario e Sagittario avranno una giornata di venerdì 25 gennaio non particolarmente brillante, mentre un Pesci esuberante e un Leone carico potrebbero soddisfare le aspettative di qualcuno a loro vicino. Se la Vergine sarà in netta ripresa, i Gemelli potrebbero avere qualche piccolo problema di salute.

L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: siete complessivamente soddisfatti del vostro operato, e venerdì sarete carichi e frizzanti abbastanza da affrontare una giornata di duro lavoro.

Potreste non avere una grande carica erotica in questo momento, ma sicuramente sapete come stabilizzare diversamente il vostro rapporto di coppia.

Toro: nella giornata di venerdì non riuscirete a trovare nessun intoppo lavorativo, anzi, potrebbe anche sembrarvi che la giornata scorra come se niente fosse.

Sarete preparatissimi per un esame, per un viaggio o comunque per qualche impresa da portare a termine così da incrementare la vostra autostima.

Gemelli: salute leggermente in calo, tanto che i vostri acciacchi potrebbero tornare a farsi sentire. Dovreste necessariamente fare qualcosa per voi stessi [VIDEO], come prendersi una giornata o almeno una serata per rilassarvi.

Cancro: nonostante i rapporti fra voi e il capo ultimamente non siano stati proprio idilliaci, venerdì potrebbe esserci un dietrofront. Magari ci sarà qualcuno che ammetterà di essere stato troppo crudo oppure troppo precipitoso e vi premierà con qualcosa di semplice ed inaspettato.

Leone: venerdì sarete fieri di come vi stanno andando le cose, così avrete finalmente del meritato riposo, magari assieme al partner con cui potreste concedere un po' delle vostre preziose attenzioni.

Non trascurate però le vostre finanze.

Vergine: avrete modo di lasciarvi andare all'eros con il partner per consolidare il vostro legame, ma potreste comunque trovare un contrattempo che vi impedirà di essere più "presente". Concludete ogni cosa per poter trovare un po' di pace senza essere interrotti.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un incontro potrebbe farvi risvegliare dallo stallo in cui state versando in ambito amoroso, ma non sarà possibile stabilire se si tratterà di qualcosa di duraturo o meno. Nel frattempo, godetevi il lavoro che si sta rivelando via via più gradevole e meno noioso del solito.

Scorpione: forse un investimento ostacolato a lungo per vari motivi potrebbe farvi fiorire la giornata di venerdì, quando avrete occasione di sfruttare al meglio le vostre risorse. In una discussione fate capire chi è che ha ragione, perché sembra che qualcuno non sia propriamente dalla vostra parte.

Sagittario: siete stufi. Venerdì sarà una di quelle giornate "no" con cui avete così poco a che fare.

Però guardate la cosa dal lato positivo, questa condizione potrebbe portarvi a prestare maggiore attenzione a voi stessi. Prendetevi del tempo, anche se lo sottrarrete a qualcun altro.

Capricorno: normalmente così battaglieri, nella giornata di venerdì potreste avere un calo drastico delle energie [VIDEO]. Forse è colpa della vostra vena erotica che vi stanca un po', ma prestate attenzione a come impiegate le risorse anche nel lavoro.

Acquario: lo stress scaturito da un evento amoroso andato a rotoli potrebbe essere un incentivo a rispondere male alle persone che vi circondano. Effettivamente potrebbe essere un pomeriggio davvero all'insegna dell'insofferenza, ma almeno tentate di andare d'accordo con chi non c'entra niente.

Pesci: dopo un periodo da veri stakanovisti, i nati di questo segno troveranno finalmente ristoro sotto le coperte con il partner, mentre i single potrebbero avere un incontro occasionale. Tutto dipende dalla vostra esuberanza.