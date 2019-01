Annuncio

La vostra predisposizione alla programmazione di qualsiasi cosa vi porta ad essere molto organizzati, tanto che tutti quanti puntualmente beneficiano di questa vostra prerogativa. Questo febbraio sarà completamente nelle vostre mani [VIDEO]: se da una parte sarete soddisfatti di ciò che farete e della stima da parte di coloro che vi circondano, dall'altra ci potrebbe essere un risvolto che, dal punto di vista personale, non vi soddisferà pienamente. Avrete bisogno di tenervi qualcosina anche per voi stessi.

Amore e affetti

In amore sarete senza dubbio in vena di osare, sia in coppia, sia se siete single. Volete andare oltre la zona di comfort per vedere cosa c'è al di là di essa, se si tratta di vero amore e autentica passione oppure soltanto di un fuoco fatuo.

Se ci sarà una risposta positiva, le coppie si consolideranno e i single potrebbero avere degli incontri che varranno tutta o gran parte della vita. Invece, se le risposte dovessero essere inevitabilmente negative, tutto ritornerà al punto di partenza senza alcuni segni rilevanti. Potrebbe esserci una grande affinità con un Gemelli, perché è il vostro opposto e, come tale, vi affascina tutto ciò che è libero come il vento, come l'aria che lo rappresenta. Se riuscirete a lasciarvi andare, ovviamente sarà tutto più semplice.

Lavoro e studio

In ambito lavorativo si vedranno dei risultati leggermente inferiori rispetto all'impegno che avete profuso, ma non ve ne lamenterete affatto: sapere che avete fatto del vostro meglio sarà già di per sé una conquista. Inoltre, ci potrebbero essere delle "avvisaglie" di un lavoro in proprio [VIDEO], in virtù di quell'autonomia di cui tanto andate fieri.

Dunque, nel mese di febbraio ci potrebbe essere un investimento in tal senso oppure ciò interesserà gli studenti. L'obiettivo sarà quello di dare il massimo in quella disciplina che proprio non riuscite a mettervi in testa, nonostante gli sforzi. Nelle prossime settimane la situazione potrebbe concretizzarsi, al punto da intravedere i primi risultati soddisfacenti.

Salute

Sarete un po' giù di corda o comunque sotto stress sia fisico che emotivo. Ciò potrebbe provocare del "disordine" nel vostro organismo, quindi cercate di mantenere il vostro equilibrio quanto più potete. Non sarà semplice tenere a bada i malesseri, perciò qualche coccola nei confronti di voi stessi potrebbe fare la differenza nell'immediato e in modo tangibile.